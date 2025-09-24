Lando Norris liet afgelopen weekend bij de GP van Azerbeidzjan de kans liggen om flink in te lopen op teamgenoot Oscar Piastri in de strijd om de wereldtitel. De Australiër viel al in de eerste ronde uit, maar zijn Britse teamgenoot kwam ook niet verder dan de zevende plek. Dat was natuurlijk een flinke teleurstelling voor Norris, die ook nog eens zijn vriendin moest missen.

Waar Norris zijn rondjes afwerkte op het smalle stratencircuit in Bakoe was zijn geliefde Margui Corceiro namelijk te vinden aan de andere kant van de wereld. De Portugese, die eerder een relatie had met voetballer Joao Felix zat op het Indonesische eiland Bali. Die plek is de laatste jaren uitgegroeid tot een populairere vakantiebestemming.

Ook Corceiro heeft het eiland gevonden, want zij bracht er de afgelopen tijd door. Ze kon haar vriend daardoor niet steunen en wie weet maakte dat wel net het verschil. Norris verpestte zijn kwalificatie en ook in de door Max Verstappen gewonnen race kon hij weinig potten breken. Voor hem was het dus een vervelend weekend, maar Corceiro leek het goed naar haar zin te hebben op het warme eiland in het Aziatische land.

Corceiro straalt op Bali

Corceiro deelde een reeks beelden van haar tijd op Bali, maar één filmpje viel vooral op bij haar ruim twee miljoen volgers. Het Portugese model filmt zichzelf via de spiegel. Daarbij laat ze heel weinig tot de verbeelding over, want Corceiro zit in haar bikini op bed. Het bericht op Instagram kan dan ook op veel positieve reacties rekenen.

Nu Corceiro heeft aangepapt met één van de bekendste Britse sporters van dit moment, is alles wat ze doet natuulijk ook daar nieuws. Het filmpje van de Portugese is dan ook groot nieuws in de Britse media. Onder meer The Sun en Daily Mail besteden er aandacht aan en zij hebben flink wat complimenten over voor de partner van Norris.

GP Singapore

Wie weet is Corceiro over tien dagen wel van de partij bij de volgende race van Norris. Dan moet de McLaren-coureur in Singapore zijn voor de achttiende grand prix van het seizoen. Vanaf het vliegveld van Denpasar, de hoofdstad van de provincie Bali, is het maar drie uur vliegen naar Singapore.

Norris hoopt daar verder in te lopen op teamgenoot Piastri, die nu nog 25 punten voorsprong heeft op hem in de WK-stand. De twee McLaren-coureurs moeten ondertussen ook weer rekening gaan houden met Verstappen, die de laatste twee grand prix' won. De Nederlander heeft met nog zeven races te gaan 69 punten achterstand op Piastri en staat 44 punten achter Norris.