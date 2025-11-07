Max Verstappen is met een teleurstellende eerste - en enige - vrije training begonnen aan de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander werd slechts zeventiende, ver achter de McLarens. Daar liet de geplaagde Oscar Piastri van zich horen.

Het raceweekend in Brazilië bevat een sprintrace, dus vandaar dat er maar één keer wordt getraind. Maar of Verstappen daar zoveel wijzer van wordt, is maar de vraag. De Nederlander en zijn collega's moesten later beginnen vanwege rotzooi op de baan. Daarna kreeg Verstappen zijn RB21 niet eenvoudig onder controle. Het resulteerde in een zeventiende tijd op bijna 1,5 seconden van Lando Norris, die zijn teamgenoot nipt versloeg.

Geen snelle ronde Verstappen

Verstappen begon net als de andere coureurs op de harde band. Het rubber met de witte wangen zat lang onder de wagen van de Nederlander. Pas tegen het einde van de sessie koos Verstappen voor de softs. Maar dat was zonder succes. Nadat de coureur van Red Bull Racing na de tweede sector al meer dan een halve seconde achterliep op toenmalig leider Piastri brak hij zijn enige snelle ronde af.

De Australiër liet in positieve zin van zich horen. Het vorige raceweekend in Mexico eindigde mede door een tegenvallende kwalificatie in mineur. Hij heeft zijn leidende positie daardoor af moeten staan aan Norris. Met een tweede plek kort achter de Brit laat Piastri zien nog niet uit het veld te zijn geslagen.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda was de langzaamste. De Japanner ging van de baan en raakte met zijn linkervoorwiel de bandenstapel. Ook de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die nog spinde in de slotfase, eindigden in de achterhoede, op de achttiende en negentiende plaats.

Om 19.30 uur Nederlandse tijd is de sprintkwalificatie.

Verstappen heeft 'geluk' nodig

Op donderdag was Verstappen aanwezig voor het perspraatje. Daar gaf hij toe 'een beetje geluk' nodig te hebben om Norris en Piastri te achterhalen in de WK-stand. "Ik moet elk weekend veel meer punten scoren en dat is niet zo eenvoudig", vertelde hij aan de aanwezige media. "We hebben waarschijnlijk ook een weekend nodig waarin ik een wat groter verschil kan maken. We gaan er alles aan doen en of het dan genoeg is, kan ik nu niet zeggen. Voor mij is er geen druk. Zelfs als ik de titel niet win, weet ik dat ik een heel goed seizoen heb gereden

Verstappen leek kansloos voor de titel, maar in de laatste vijf races is hij ingelopen op het duo van McLaren en bedraagt de achterstand op WK-leider Norris 36 punten. In de laatste vier grands prix moet hij gemiddeld negen punten meer scoren dan Norris en Piastri.