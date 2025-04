Max Verstappen maakt zich grote zorgen voor Grand Prix Bahrein: 'We lopen te ver achter op McLaren'

Formule 1-coureur Max Verstappen was niet tevreden met zijn zevende plek in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander maakt zich grote zorgen om zijn Red Bull. "Het probleem is dat onze auto niet goed presteert.

Het verschil tussen McLaren en Red Bull tijdens VT2 was groot. Oscar Piastri was de snelste, voor teamgenoot Lando Norris. Verstappen 0,825 seconde achter Piastri en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda eindigde als achttiende.

"Het was een lastige training," vertelde de viervoudig wereldkampioen na afloop. "We probeerden meer grip te vinden en de balans van de auto te verbeteren, die overigens niet heel slecht was. Het probleem is dat onze auto niet goed presteert op dit circuit en onder deze omstandigheden. We zijn langzaam en instabiel."

Verstappen trekt een harde conclusie. "Er is nog veel werk aan de winkel, zowel dit weekend als gedurende het seizoen", aldus de Nederlander. "We missen snelheid en lopen te ver achter op McLaren."

Aanpassingen

Ook volgens Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko is er sprake van serieuze zorgen binnen het team: "We zijn te langzaam en we oververhitten de banden", liet hij vrijdag weten. "Zodra de temperatuur stijgt, beginnen we te glijden. En dat maakt het alleen maar erger", verklaarde Marko.

Het team worstelt met het vinden van de juiste balans in de afstelling. "Als we wisten hoe we het moesten oplossen, hadden we het al gedaan. Maar we gaan aanpassingen doen en hopen opnieuw de juiste combinatie te vinden."

GP Bahrein

Verstappen verschijnt zaterdag om 14.30 uur (Nederlandse tijd) weer op het circuit in Bahrein voor VT3. Later op de middag (om 17.00 uur) is de kwalificatie. De race vindt plaats op zondag om 17.00 uur.