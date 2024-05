Na 'dag van mijn leven' had Charles Leclerc in Monaco de nacht van zijn leven: zo feestte de Ferrari-coureur

Charles Leclerc won zondag voor de eerste keer de Grand Prix van Monaco, in het land waarin hij is geboren. De Ferrari-coureur vierde dat met een frisse duik in de jachthaven van de dwergstaat.

De 26-jarig Leclerc had al enkele keren pole position veroverd in Monte Carlo. Telkens kon hij dat niet omzetten in de zege. In 2021 mocht hij bijvoorbeeld vanaf P1 starten, maar hij had in diezelfde kwalificatie op het eind zijn wagen kapot gecrasht. Weg race, weg zege.

Alle frustraties zijn nu weg, nu Leclerc eindelijk toesloeg in zijn thuisrace. Gelijk ook staat hij tweede in de WK-stand, op 31 punten van Max Verstappen. Nu Red Bull allerlei problemen heeft, intern en met de balans van de auto, lijkt er een echte titelstrijd op komst.

Nachtleven

Na de race en de teamfeestjes postte Leclerc op X dat het 'de beste dag ooit' was. Maar daarna kwam ook een hele fijne nacht. In Monte Carlo ontbreekt het niet aan glamoureuze plekken om flink door te halen en dat is wat de Monegask dan ook deed. In diverse filmpjes is te zien dat Leclerc zich onderdompelt in het nachtleven, omringd door fans, drank en vlaggen van Monaco.

Not sure if it’s the same club but… ??? pic.twitter.com/RfVRqBIzCa — Fifi 🏎️🧡 (@sophxx007) May 27, 2024

Zonnebril

Toen hij Jimmy'z Monte-Carlo Monaco verliet, trachtte Leclerc zijn gezicht te verhullen. Alsof het een superster uit de F1 die net een grote race heeft gewonnen echt kan lukken om anoniem te blijven.. Al tijdens zijn verblijf in de club waren er al beelden van zijn aanwezigheid. Hij droeg in het schemerdonker van de club een zonnebril, maar ook die hielp niet echt om anoniem te blijven.

VIDEO: Charles Leclerc covered his face with Monaco flag while leaving Jimmy’Z Monte-Carlo night club.https://t.co/r83jiywo9Z — Johana Stevenson (@JohanaStev87715) May 27, 2024

work harddd, party hardddd pic.twitter.com/QbieXTTUAq — cami LECLERC WINS IN MONACO (@ilprsdestinato) May 27, 2024

Fietsen

Leclerc ging na de race trouwens naar huis op de fiets. Dat is nou het voordeel van vlak bij huis werken. Wel meer coureurs hebben trouwens een huis in Monte Carlo, waaronder Max Verstappen.