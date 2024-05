Max Verstappen moet het doen met zesde plek in Monaco, Charles Leclerc schrijft geschiedenis met zege

Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen niet meegedaan om de zege in een Grand Prix. Bij de GP van Monaco zorgde een chaotische start met crashes voor spektakel, maar vervolgens was het een volgens Verstappen zelf saaie optocht naar de eindstreep, waar de Nederlander als zesde over kwam. Thuisrijder Charles Leclerc mocht eindelijk zegevieren in Monaco.

De Monegask kwam geen moment in de problemen in de optocht die we uiteindelijk zagen in Monaco. De Grand Prix in eigen huis ging daarom terecht naar Leclerc. Achter hem waren weinig inhaalacties en daardoor ook weinig verschillen tussen de herstart na de eerste ronde en de finish. De Monegask deert het allemaal niets. Hij was nooit goed in Monaco tot dit jaar. Na drie keer niet te zijn gefinisht en een vierde en zesde plaats is het in 2024 dan eindelijk raak voor de Ferrari-man. Het is de eerste keer dat een Monegask ook de GP van Monaco wint.

Charles Leclerc was nooit goed in zijn Monaco, maar nu wel.

Verstappen vindt niks leuks aan Monaco

Waar de celebrities lekker losgingen in Monaco konden we dat van Verstappen niet zeggen. Hij was niet in staat om iemand in te halen en vond het zelf ook maar een saaie race, zo blijkt uit zijn boordradio. "F*ck me, this is boring. Should've brought my pillow."

Chaotische start met crashes Pérez en Alpine

De GP van Monaco staat altijd al bol van de race-incidenten en bij de start was het al raak. Kevin Magnussen raakte Sergio Pérez in het achterveld. De Red Bull-auto vloog in het rond en eindigde als een propje. Pérez kwam goed weg. Ook de Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly kwamen in de problemen door elkaar te raken. We waren uiteindelijk na de start wel gelijk vier coureurs kwijt met ook Nico Hülkenberg en Ocon. De herstart na de rode vlag was pas drie kwartier later.

Herstart levert optocht en schifting voorin op

Na de herstart hoopten we weer op spektakel met inhaalacties, maar die bleven lang uit. De top vier maakte een schifting en Verstappen kon niet anders dan achter George Russel als zesde blijven. Daardoor ontstond er een groot gat tussen leider Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz en Lando Norris. Ferrari en McLaren leidden in deze GP.