Nederlandse topcoureur maakt pikante overstap naar McLaren

Richard Verschoor maakt een pikante overstap van MP Motorsport naar McLaren. De Nederlandse topcoureur is door het 'Papaya Team' opgenomen in het opleidingsprogramma voor het raceteam. In de Formule 1 is McLaren momenteel de grootste concurrent van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Lando Norris en Oscar Piastri, de beide coureurs bij het F1-team, zaten de Nederlander dit seizoen meermaals dwars.

Voor de 24-jarige Utrechter Verschoor is het natuurlijk een hele eer dat een groot team als McLaren potentie ziet in hem. Norris, Piastri en Gabriel Bortoleto kwamen ook allemaal uit het opleidingsteam van McLaren. Verschoor rijdt momenteel in de Formule 2 voor MP Motorsport en is dus al gewend om in oranje racekleding rond te lopen. Wat dat betreft past McLaren bij de Nederlandse identiteit, waar oranje zeker bij sportwedstrijden een grote rol speelt.

Meer concurrentie

Verschoor gaat als de huidige nummer drie de laatste Formule 2-race van het seizoen in. Komend weekend is in Abu Dhabi de conclusie van het seizoen. Het is het traditionele voorprogramma van de Formule 1, waarin Verstappen met de McLaren-coureurs strijdt om de wereldtitel. Leonardo Fornaroli is al officieel kampioen in de F2 en volgt Verschoor naar het talentenprogramma van McLaren. Europees kartingkampioen Christian Costoya is de derde coureur die mag ruiken aan het grote werk.

Reactie Richard Verschoor

Verschoor is in de wolken met zijn promotie naar McLaren. "Het is een speciaal moment", laat hij optekenen op de website van zijn nieuwe team. "Ik ben McLaren dankbaar voor de steun en de kans om me verder te ontwikkelen in hun programma. Ik heb er zin in om te beginnen en hard te werken met het team."

Grote namen

Het drietal vult een schoolklasje vol grote verder aan. In de talentenpool zitten namelijk ook Pato O’Ward, Dries van Langendonck, Ella Lloyd, Matteo De Palo, Ella Stevens en Ella Häkkinen. Al die coureurs moeten door McLaren worden klaargestoomd voor de Formule 1, IndyCar en de World Endurance Championship. McLaren is dolblij met het vastleggen van de drie nieuwe talenten, onder wie Verschoor. "Ze hebben laten zien goed te kunnen racen en te kunnen winnen", zegt een hoge pief van het team.