McLaren-topman Zak Brown stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken, nadat Max Verstappen de overwinning in de Grand Prix van Qatar had weggekaapt voor de neus van de constructeurskampioenen.

Het leek erop dat één van de McLaren-coureurs – Oscar Piastri of Lando Norris – de race in Qatar zou winnen. Dit zou vrijwel zeker betekenen dat alleen de teamgenoten in Abu Dhabi om de titel zouden strijden. Norris had de titel zelfs al in Qatar kunnen veiligstellen. In plaats daarvan gaat Verstappen naar Abu Dhabi met slechts 12 punten achterstand op Norris, en Brown was logischerwijs teleurgesteld.

Grove fout van McLaren

Toen de safety car in de zevende ronde de baan op kwam, leidde Verstappen een rij auto's die de pits in doken. De twee McLarens, samen met Esteban Ocon van Haas, waren de enige coureurs die op de baan bleven. Al snel werd duidelijk dat dit een grove fout van McLaren was geweest.

Met een opgelegde limiet van 25 ronden per bandenset om veiligheidsredenen, betekende dit dat Norris en Piastri na de safety car-periode nog twee pitstops moesten maken. Verstappen, die positie op de baan had gewonnen, profiteerde optimaal en pakte de overwinning met acht seconden voorsprong op Piastri.

'Het is erg teleurstellend'

Een fout van Andrea Kimi Antonelli vlak voor de finish bezorgde Norris de vierde plaats en nog eens twee kostbare punten. Maar Verstappen vertrekt met momentum naar Abu Dhabi, met slechts 12 punten in te halen. “We hebben overduidelijk een enorme fout gemaakt,” verklaarde Brown tegenover Sky Duitsland. “Ik denk dat Oscar het hele weekend absoluut foutloos was. Wij hebben zijn overwinning aan een ander cadeau gedaan. Ik denk dat dat de realiteit is. Er is geen andere manier om ernaar te kijken. En we hebben Lando een podiumplaats ontnomen. Het is erg teleurstellend.”

'Het is op dit moment allemaal pijnlijk'

Brown gaf Verstappen desondanks de credits voor het rijden van een “geweldige race”, terwijl zijn team Red Bull “de juiste beslissing” had genomen. “We leiden in het kampioenschap. Oscar heeft een paar punten verloren. Dus we moeten stoppen met het maken van deze fouten. Het is op dit moment allemaal een beetje pijnlijk. Wij hebben Verstappen de overwinning echter op een presenteerblaadje aangeboden. Niet dat hij het niet uitstekend heeft gedaan,” gaf Brown toe.