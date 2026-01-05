Het nieuwe Formule 1-seizoen start begin februari al met de eerste tests en dus zijn de 22 coureurs hun vakanties aan het afronden. Er komt in 2026 een extra team op de grid. Cadillac had al ruime ervaring toegevoegd met coureurs Sergio Perez (ex-Red Bull Racing) en Valtteri Bottas (ex-Mercedes), maar heeft nu ook een bekende reservecoureur aangenomen: Guanyu Zhou.

De Chinees Zhou Guanyu blijft ook komend seizoen actief in de Formule 1. De 26-jarige coureur is aangetrokken door nieuwkomer Cadillac om te fungeren als reserverijder. Hij was vorig jaar reserve bij Ferrari en reed de drie jaar daarvoor als wedstrijdcoureur bij Sauber. Zhou reed in zijn jaren bij Sauber 68 grands prix, waarin hij 16 punten haalde. Zhou was de eerste Chinees in de hoogste raceklasse. Hij werd toen begeleid door Graeme Lowdon, die nu teambaas is bij Cadillac.

'Dit voelt als thuiskomen'

"Ik heb jarenlang in verschillende functies met zowel Graeme als Valtteri samengewerkt, dus toetreden tot het team voelt als thuiskomen bij familie", zegt Zhou in een persmededeling. Het Amerikaanse Cadillac maakt als elfde team zijn entree in de Formule 1 in 2026. De ervaren Fin Valtteri Bottas en Mexicaan Sergio Pérez zijn aangesteld als vaste wedstrijdrijders. Zij reden jarenlang in dienst van kampioenen Lewis Hamilton/Nico Rosberg en Max Verstappen.

'Iemand met recente F1-ervaring'

De Chinees kan volgens hemzelf veel inzicht toevoegen aan het nieuwe team, vooral omdat hij al een jaar reservecoureur is geweest bij het gerenommeerde Ferrari. Dat is ook waarom Cadillac Zhou wilde hebben, zegt Lowdon. "We zochten iemand die recente Formule 1-ervaring had, bereid is hard te werken met de rest van het team en iemand die begrijpt hoe uitdagend het is om een auto te blijven ontwikkelen in een seizoen."

Carrière Guanyu Zhou

Hoewel Zhou geboren is in Shanghai, bracht hij zijn tienerjaren door in Sheffield. In Engeland reed vooral veel karts. Via de traditionele weg als de Formule 4, 3 en 2 belandde hij in 2022 voor het eerst in de koningsklasse van de autosport. In 2021 eindigde hij als derde in het klassement van de Formule 2, het opstapje naar de F1.