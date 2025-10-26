Valtteri Bottas keert komend seizoen weer terug als vaste coureur in de Formule 1. De Fin wordt de eerste man van Cadillac, dat vanaf volgend jaar toetreedt tot de sport. Het had echter heel anders kunnen lopen voor de huidige reserve van Mercedes.

Bottas heeft onthuld dat hij bijna vaste coureur was geworden bij Williams. Zijn komst werd echter gedwarsboomd door Carlos Sainz, die op zijn beurt eerder zijn plek verloor bij Ferrari nadat duidelijk werd dat hij vervangen zou worden door Lewis Hamilton.

De Fin debuteerde in 2013 in de Formule 1, uitgerekend bij Williams. Lange tijd leek het erop dat hij dit seizoen zou terugkeren naar zijn oude team, maar dat feestje ging dus niet door.

Bijna in kannen en kruiken

"Ik was dicht bij het tekenen van een contract met Williams voor dit jaar", verklaarde Bottas tegenover Motorsport Week. "Maar precies toen ik het kant-en-klare contract in handen had, verscheen Carlos Sainz. Dat is Formule 1."

Positief over Williams

Ondanks dat zijn terugkeer niet doorging, heeft Bottas wel positieve woorden over voor het team. "Ik ben ervan overtuigd dat Williams op de goede weg is, het team boekt vooruitgang. De resultaten verschillen per weekend, maar als we een paar jaar teruggaan en ons herinneren op welk niveau Williams presteerde, dan is er nu zeker vooruitgang."

De Fin ziet dan ook dat het bovenin goed geregeld is. "Het team heeft een stabiele eigenaar, de investeringsgroep Dorilton, en James Vowles past alles toe wat hij in de loop der jaren bij Mercedes heeft geleerd. De ontwikkeling van het team verloopt goed."

Bottas reed tot eind 2024 voor Sauber, maar het team bood hem geen nieuw contract aan. Daardoor zien we de Fin dit jaar niet in de Formule 1. Al is hij dit seizoen wel reserve- en testrijder bij Mercedes.

Caddilac

Toch bleef hij de drang voelen om volwaardig te racen. Die kans krijgt hij straks van Cadillac. Het Amerikaanse merk werkt aan een ambitieuze entree in de Formule 1 en ziet in de ervaren coureur een waardevolle aanwinst voor dat project.