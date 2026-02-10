Na de testweek in Barcelona reist de Formule 1 deze week af naar Bahrein voor de volgende fase. Daar staan de eerste officiële testdagen van het nieuwe seizoen op het programma. Maar voor Max Verstappen begint dat belangrijke meetmoment zonder een vaste waarde aan zijn zijde. Bij Red Bull Racing ontbreekt tijdens de eerste testweek namelijk een opvallende naam.

Red Bull moet het in Bahrein stellen zonder teambaas Laurent Mekies, zo meldt De Telegraaf. De 48-jarige Fransman is niet afgereisd naar het Midden-Oosten vanwege een 'kleine, routinematige medische ingreep', zo heeft het team bevestigd. Volgens Red Bull is er geen sprake van zorgen en blijft Mekies op afstand nauw betrokken bij de testdagen.

Volgende stap richting seizoensstart

Woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de teams op het Bahrain International Circuit de kans om hun nieuwe materiaal uitgebreider aan de tand te voelen. Waar in Barcelona vooral achter gesloten deuren werd getest of alle systemen functioneerden en de motoren betrouwbaar waren, draait het in Bahrein steeds meer om het verzamelen van data en het zetten van de eerste stappen richting competitieve rondetijden.

Voor Red Bull ligt de focus deze week vooral op kilometers maken. Verstappen stapt woensdag direct in de auto en hoopt zoveel mogelijk meters te maken met de nieuwe RB22. Ook rookie Isack Hadjar, die in Barcelona nog een flinke crash maakte, komt tijdens de testdagen in actie. De dagelijkse aansturing op de baan ligt in handen van de technische staf en het sportieve management, terwijl Mekies vanuit de achtergrond contact houdt met het team.

Positieve geluiden

De afwezigheid van de teambaas is van tijdelijke aard. Red Bull verwacht Mekies volgende week weer op het circuit tijdens de tweede testweek in Bahrein, die plaatsvindt van 18 tot en met 20 februari. Die driedaagse test wordt volledig live uitgezonden en geldt als het moment waarop teams meer van hun ware snelheid zullen laten zien.

Achter de schermen kijkt Red Bull met vertrouwen vooruit. Tijdens de shakedown in Barcelona maakte het team al indruk met de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbron uit het Red Bull Powertrains-project, waarbij zonder noemenswaardige problemen veel ronden werden afgewerkt.

Grand Prix van Australie

Na afloop van de testweken reist het Formule 1-circus door naar Australië, waar op 8 maart de eerste grand prix van het seizoen op het programma staat. Tegen die tijd is de Red Bull-top weer compleet, maar voorlopig begint Verstappen aan een cruciale fase zonder zijn teambaas aan de pitmuur.