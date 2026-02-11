Max Verstappen is waanzinnig begonnen aan de testweek in Bahrein. Medewerkers bij Red Bull zullen even moeten controleren of hij niet duizelig is, want de Nederlander kwam tot een duizelingwekkend aantal van 136 rondes. Ook eindigde hij met de tweede snelste tijd, achter Lando Norris.

Verstappen kende een zeer productieve sessie op de eerste dag van de testweek in Bahrein. De Nederlander klom voor en na de lunchpauze in de gloednieuwe RB22 en tot liefst 136. 's Ochtends kwam de viervoudig wereldkampioen tot 65 rondes en was hij de snelste (1.35,433). Na de middag deed hij er nog een schepje bovenop: 71 laps en een tijd van 1.34,798. Daarmee was hij dus nipt langzamer dan regerend wereldkampioen Norris.

In de ochtend waren alleen Carlos Sainz (Williams) en Arvin Lindblad (Racing Bulls) productiever met respectievelijk 77 en 75 rondes. Zij kropen echter in de middag niet meer achter het stuur. Sainz stond zijn bolide net als bij veel andere teams af aan zijn collega, bij Racing Bulls was een vloeistoflek. Alleen Red Bull Racing, Aston Martin en Haas kozen ervoor om één coureur in te zetten.

Data verzamelen

Het team van Verstappen zal tevreden terugkijken. Voor het eerst rijdt de renstal met een eigen motor. Hoe meer rondes, hoe meer data er vergaard kan worden. Dat lukte Verstappen dus in overvloed.

A massive day of work for Max as the session comes to an end.



🔵 P2 overall

⏱️ 1:34.798 best lap

📊 136 laps completed pic.twitter.com/FDFK00dk5o — RBR Hub (@RBRHub) February 11, 2026

Achter de schermen kijkt Red Bull met vertrouwen vooruit. Tijdens de shakedown in Barcelona maakte het team al indruk met de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbron uit het Red Bull Powertrains-project, waarbij zonder noemenswaardige problemen veel ronden werden afgewerkt.

Geen Laurent Mekies

Teambaas Laurent Mekies heeft het allemaal van een afstandje gevolgd. De Franse teambaas van Verstappen is er deze week niet bij in Bahrein. Volgende week, wanneer er nog eens drie dagen getest wordt, verwachten ze hem terug.

Eerste grand prix

Na de laatste testdag hebben de teams dik twee weken om de koppen bij elkaar te steken voor de eerste grand prix van het jaar. Op 8 maart wordt er afgetrapt in het Australische Melbourne.