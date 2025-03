'Extreem lastige' auto zorgt voor grote zorgen bij Max Verstappen: 'We zijn gewoon te langzaam'

Max Verstappen ziet dat Red Bull er niet goed voor staat dit seizoen. De viervoudig wereldkampioen ziet zijn renstal als het vierde team en stipt het verschil tussen hem en Liam Lawson aan.

Verstappen eindigde in China op de vierde plek tijdens de kwalificatie. Zijn teamgenoot Lawson werd laatste. "Als je kijkt naar het verschil tussen de twee rijders bij de andere teams, dan staan die allemaal dichter bij elkaar”, vertelt Verstappen aan De Telegraaf. "Het geeft ook aan dat onze auto extreem lastig is."

Teamgenoot

Vooral het verschil met de Racing Bulls, het opleidingsteam van Red Bull, is opmerkelijk. "Ik denk dat wanneer je Liam in de auto van de Racing Bulls zet, dat hij harder gaat. Dat denk ik echt. Die auto is makkelijker te besturen dan die van ons. Dat merk ik ook wel als ik met Liam praat. Vorig jaar was het verschil tussen hem en Yuki Tsunoda niet zo groot vond ik. Anders maakt het team ook niet de keuze om hem erin te zetten bij Red Bull.”

Langzaam

Zelf voelt hij zich best goed in de nieuwe auto, maar Verstappen blijft wel kritisch. "Ik probeer te maximaliseren en het team te helpen om de auto te verbeteren. Het mag duidelijk zijn dat we niet zijn, waar we willen zijn. Ik voel me tot nu toe eigenlijk wel goed in de auto, comfortabel. En heb er vertrouwen in dat ik de juiste momenten kies om aan te zetten, zonder fouten te maken."

"Maar we zijn gewoon te langzaam", vervolgt de Nederlander. "Of we het vierde team zijn op dit moment? Zo voelt het voor mij wel.”

Tijdens de Grand Prix van China maakt Verstappen zich dan ook geen illusies. De coureur geeft aan dat er zaken zijn aangepast aan de auto, maar dat hij niet verwacht dat Red Bull ineens de McLarens bij zal houden.

Sprintrace

Tijdens de sprintrace zaterdagochtend (Nederlandse) tijd begon hij als tweede en eindigde hij als derde. Daardoor slonk het gat met WK-leider Lando Norris, die slechts achtste werd. Lewis Hamilton won.