De Grand Prix van Italië werd met grote overmacht gewonnen door Max Verstappen. Toch was er een ander 'heel raar' moment waar lang over werd nagepraat. Ellen Hoog en Naomi van As vrezen zelfs dat het moment nog grote consequenties gaat hebben dit seizoen. "Dit wordt een rel."

Het moment in kwestie is de wissel tussen Lando Norris en Oscar Piastri na teamorders van McLaren. Norris, die op de tweede plek reed, verloor zijn plek aan zijn teamgenoot door een slome pitstop. Vervolgens werd er aan de leider van het kampioenschap gevraagd zijn plek terug te geven aan de Brit, en de Australiër deed dat nog ook.

'Sloeg nergens op'

"Het was een heel raar moment en sloeg nergens op'', stelt ex-tophockeyster Hoog in de podcast die ze wekelijks maakt voor Sportnieuws.nl, tegen haar mede-olympisch kampioen Van As. Hoog verwonderde zich eerst over de trage pitstop van Norris. “Het leek alsof er iemand liep te snurken.”

Vervolgens was het hockey-duo verbaasd over de keuzes van het team van McLaren. ''Ik begreep er niks van. Het is een fout van het team, daar mag de rijder nooit de dupe van zijn." Over één ding waren beide dames het wel eens. Hoog: ''Als dit bij Verstappen was gebeurd, had hij gedacht: dikke vinger, ik ga hem lekker uitrijden. Het gaat hier om het kampioenschap.’’ Van As stemt hier vol mee in: "Jazeker''.

'Indrukwekkend'

Van As en Hoog waren zeer onder de indruk van de prestaties van Verstappen op het circuit van Monza. "Ik had niet verwacht dat hij dit seizoen nog een race zou winnen'', vertelt Van As.

Hoog kwam met een verklaring van de overwinning van de Nederlandse coureur: “Er is daar natuurlijk iets veranderd aan de auto en daar heeft Verstappen een grote rol in gespeeld. Hij wilde zelf echt wat aanpassen. De afgelopen vijf jaar hebben de coureurs die vanaf pole startten niet de race gewonnen op Monza. Dus super knap dat hij dat wel heeft gepresteerd. En de manier waarop was indrukwekkend.”

Tijdens de race was Kelly Piquet, de vriendin van Verstappen, voor het eerst weer bij een race sinds haar bevalling. Hoog speculeert dat zij ook iets met Verstappens successen te maken kan hebben. "Zou dat de lucky charm zijn?''

'Dan gaat hij weg bij het team'

Op de vraag of Verstappen nog wereldkampioen wordt, reageren de olympisch kampioenen sceptisch. "Het wordt lastig, maar je weet niet wat stress gaat doen. We weten dat Norris daar een beetje last van heeft", zegt Hoog. Vervolgens fantaseren de beide dames over een scenario waarin Verstappen kampioen wordt door de punten die Piastri misliep in Monza. Hoog: "Dat wordt een rel, dan gaat hij weg bij het team denk ik.''

