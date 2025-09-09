Kelly Piquet was afgelopen weekend voor het eerst sinds de geboorte van dochtertje Lily weer eens aanwezig bij een Formule 1-race om Max Verstappen toe te juichen. Haar komst had effect, want de Nederlander pakte voor het eerst in lange tijd weer eens de zege. Verstappen zorgde daarmee voor een opvallende overeenkomst met zijn schoonvader Nelson Piquet.

Dat ontging ook Kelly niet, want zij besteedt er op haar Instagram aandacht aan. Verstappen kwam op 7 september op het circuit van Monza als eerste over de streep in zijn Red Bull, die wordt aangestuurd door een motor van leverancier Honda. Dat was op zichzelf al bijzonder, want de afgelopen tijd was McLaren erg dominant in de Formule 1 en deze keer waren de rollen totaal omgedraaid. Verstappen kwam met een voorsprong van zo'n 20 seconden op Lando Norris en Oscar Piastri over de finish.

Overeenkomst tussen Verstappen en schoonvader Nelson

De zege van Verstappen bleek ook om een andere reden bijzonder en dat had had alles te maken met zijn schoonvader. Nelson, de vader van Kelly, was vroeger tenslotte ook een geweldige coureur en werd driemaal wereldkampioen. Waar Verstappen inmiddels drie keer won op Monza wist Piquet dat in zijn loopbaan vier keer te doen. Een van die zeges toont echter heel veel gelijkenissen met die de laatste van Verstappen.

In 1986 won Piquet namens Williams de GP van Italië. Dat deed hij op hetzelfde circuit, in zijn Williams zat net als in de Red Bull van Verstappen een motor van Honda en ook werd de race net als afgelopen zondag op 7 september gehouden. Een fanaccount van Nelson deelde dat bijzondere toeval op Instagram en dat zag ook Kelly. Zij vond de overeenkomst tussen haar geliefde en haar beroemde vader zo speciaal, dat ze het bericht vervolgens weer toonde aan haar ruim twee miljoen volgers.

Eerste bezoek aan race sinds geboorte Lily

Wat het extra speciaal maakte, was dat Piquet voor het eerst sinds de geboorte van dochter Lily aanwezig was bij een race van haar vriend. De Braziliaanse beviel eind april van haar eerste kindje met Verstappen. Piquet heeft uit een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat ook al een dochter. Ruim vier maanden na de geboorte van Lily was Piquet afgereisd naar Monza om Verstappen bij te staan. De Nederlander vierde zijn zege na afloop dan ook met zijn vriendin.