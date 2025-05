Onbegrip over gedrag van worstelende Lewis Hamilton: 'Dat draagt niets bij'

De hele Formule 1-wereld keek reikhalzend uit naar de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari, maar voorlopig lijkt het vooral een mismatch tussen de Italiaanse renstal en de zevenvoudig wereldkampioen. De Brit uit met enige regelmatig zijn frustraties over de gang van zaken en de manier waarop zorgt voor verbazing bij Jan Lammers. Dat vertelt de voormalig F1-coureur in gesprek met Sportnieuws.nl.

Hamilton won de sprintrace in China en eindigde in Miami in de sprint als derde, maar is verder bezig aan vreselijk eerste jaar bij Ferrari. Hij had gehoopt de Italiaanse renstal de eerste wereldtitel sinds 2007 te bezorgen, maar staat na zes races op de zevende plaats in de WK-stand en is dus al kansloos. De zevenvoudig wereldkampioen legt het wekelijks af tegen teamgenoot Charles Leclerc en ook in de communicatie met het team gaat er van alles mis bij de Brit.

De 40-jarige Hamilton vond bij de laatste race in Miami dat het team wel heel veel tijd nodig had om beslissingen te nemen en dat zorgde voor een aantal cynische opmerkingen van de coureur via de boordradio. "Ze hebben het extra moeilijk, omdat ze iemand met de statuur van Hamilton en Leclerc met elkaar moeten verbinden", duidt Lammers de huidige situatie bij Ferrari.

'Dat draagt niet bij'

De Brit zet geen beste resultaten neer, maar Lammers, die zelf 23 races in de Formule 1 reed, heeft vooral kritiek op zijn gedrag: "Ik snap Hamilton niet helemaal dat hij zo sarcastisch is. Dat draagt niets bij. Als hij nou van het team maximale support wil, moet je ze niet voor gek zetten. Dan moet je op een andere manier communiceren."

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1 en stond aan de start van maar liefst 362 races. Hij is daarmee na Fernando Alonso de rijders met de meeste ervaring in de sport. Juist daarom vindt Lammers zijn manier van communiceren onbegrijpelijk: "Van een zevenvoudig wereldkampioen mag je verwachten dat hij dat onder controle heeft en professioneel is, dus dat verbaast me."

GP Emilia-Romagna

Hamilton en Ferrari mogen komend weekend op het circuit van Imola gaan laten zien of ze geleerd hebben van de rampzalige race in Miami. Dat is een belangrijke race voor het team, want de baan het officieel het Autodromo Enzo e Dino Ferrari en is dus vernoemd naar de oprichters van het automerk. Hamilton wist de GP van Emilia-Romagna in 2020 te winnen, maar bij de laatste drie edites kwam Max Verstappen als eerste over de streep.

Bekijk hieronder het volledige interview met Jan Lammers.