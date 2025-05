Het vuur brandt nog steeds bij 'boze' Lewis Hamilton: 'Ik ga me niet verontschuldigen'

Lewis Hamilton voelt zich genoodzaakt om terug te komen op de veelbesproken race in Miami. De Ferrari-coureur was boos over de boordradio, omdat het team Charles Leclerc geen opdracht gaf om Hamilton voorbij te laten.

Topcoureur Lewis Hamilton verduidelijkt zijn radiocommentaar tijdens de Grand Prix van Miami afgelopen zondag. De Brit benadrukt dat het 'sarcasme' was en niet zozeer 'boosheid'. "Ik dacht: 'Kom op mensen, ik wil gewoon winnen'. Het vuur brandt nog steeds. Ik voel het af en toe oplaaien."

'Ik ga me niet verontschuldigen'

De zevenvoudig wereldkampioen wil absoluut geen sorry zeggen voor zijn uitlatingen over de boordradio. "Ik ga me niet verontschuldigen dat ik een vechter ben. Ik ga me niet verontschuldigen dat ik dit nog steeds wil... (winnen, red.). En ik weet dat iedereen in het team dat ook wil", aldus Hamilton over de druk die hij uitoefende op het team om Charles Leclerc hem te laten passeren.

'Ik doe het voor Ferrari'

"Als ik een beslissing moet nemen, doe ik dat voor Ferrari, met de informatie die live beschikbaar is. Het is niet alsof ik 30 minuten de tijd heb om data te analyseren. Je moet bepalen wie het snelst is op de baan, of het nu met DRS is of niet. Misschien was ik wat traag, maar ik had een ronde of anderhalve ronde nodig om een beslissing te nemen", legt de Brit uit.

'Dat gevoel heb je'

"Als je achter iemand rijdt, heb je het gevoel dat je meteen in de volgende bocht moet kunnen inhalen. Als je voorop rijdt, zeg je: 'Check even of het niet door DRS komt'. Ik denk dat 10 ronden later het omgekeerde gebeurde", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Over een week is de volgende GP, die op Imola in Italië. Een extra pikant raceweekend dus, aangezien dat het thuiscircuit is van Ferrari en het team geen nieuw gedoe meer kan gebruiken.

Vierde viool

De seizoensstart van Ferrari is nog niet al te best. Hamilton won alleen nog maar een sprintrace en Leclerc stelt ook teleur met maar één derde plek (in Saoedi-Arabië) in de eerste zes races van het seizoen. Het iconische rode team speelt vierde viool achter de McLarens, de Mercedessen en achter Max Verstappen.