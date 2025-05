Oud-collega Max Verstappen verrast vriend en vijand met compleet nieuwe look: 'Ziet eruit als een zwerver'

Na de Grand Prix van Singapore in 2024 nam de Australiër Daniel Ricciardo definitief afscheid van de Formule 1. Bij zijn pensioen hoort blijkbaar ook een opvallende make-over: op een recent opgedoken foto op X is de voormalig coureur nauwelijks nog te herkennen.

Hoewel er aan alle kanten aan hem getrokken werd, besloot de Australiër na de Grand Prix van Singapore in 2024 definitief niet terug te keren op het grid. De 35-jarige geniet sindsdien van zijn pensioen, en dat lijkt hem goed af te gaan, al zijn niet alle F1-fans te spreken over zijn nieuwe uiterlijk.

'Is dit echt?'

Op de foto die is opgedoken op X is te zien dat de goedlachse Australiër waarschijnlijk al een tijdje geen bezoek heeft gebracht aan een kapper of barbershop. De voormalig coureur heeft een flinke baard gekregen en ook zijn bos krullen lijkt behoorlijk gegroeid. De foto is bijna 300.000 keer bekeken. Veel F1-fans vragen zich af of de foto echt is.

i Nieuwe look van Daniel Ricciardo © GP33

'Aangesloten bij de Taliban?'

Smaken verschillen, zo blijkt wel uit de reacties: "Heeft hij zich aangesloten bij de Taliban?", vraagt iemand zich af. Terwijl een andere autosportliefhebber stelt dat hij op een "werkloze zwerver lijkt." Andere fans zijn juist erg te spreken over het nieuwe uiterlijk van de Australiër: "Is het gek als ik zeg dat hij er knap uitziet?"

Eigen kledinglijn

Na zijn pensioen als F1-coureur, heeft de achtvoudig Grand Prix-winnaar zijn eigen kledinglijn gelanceerd, in samenwerking met Visa Cash App Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull: Enchanté. Het merk is de officiële kledingsponsor van het F1 Academy-team van Racing Bulls, waarmee de Australiër toch nog werkzaam is in de wereld der F1.

Cadillac Racing

Cadillac, dat in 2026 toetreedt tot de Formule 1, had de Australiër graag in het raceteam willen hebben, aangezien hij erg populair is in de Verenigde Staten. Die vlieger ging helaas niet op voor het team, want Ricciardo bedankte.