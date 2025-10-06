De rechtszaak die een ex-medewerker van Red Bull Racing heeft aangespannen tegen ex-teambaas Christian Horner is officieel van de baan. De Brit heeft een schikking getroffen met de vrouw die hem beschuldigde van seksueel overschrijdend gedrag.

Het verhaal rond Horner en de vrouwelijke medewerker van Red Bull is inmiddels bekend. De dame in kwestie beschuldigde de toenmalig teambaas van seksueel overschrijdend gedrag, maar in eerste instantie werd de Brit daar twee keer van vrijgesproken. De vrouw werd op straat gezet, maar niet veel later moest ook Horner zijn spullen pakken. De Britse oud-coureur kreeg echter wel een riante ontslagvergoeding van minimaal zestig miljoen euro mee.

De vrouw liet het er echter niet bij zitten en besloot een rechtszaak aan te spannen tegen Horner, zo onthulde de Telegraaf eerder dit jaar. De rechtszaak stond voor januari 2026 op het programma, maar tot de rechtbank zal de zaak het niet redden. Horner heeft inmiddels een schikking getroffen, waardoor de zaak is afgehandeld. Volgens de Nederlandse krant is er met de schikking een bedrag van enkele miljoenen gemoeid, die Horner dus moet overmaken aan de vrouw.

Red Bull-ontslag

Horner is inmiddels al weer enkele maanden weg bij Red Bull, maar pas twee weken geleden werd zijn contract officieel ontbonden. De Brit had nog een contract tot 2030 en een concurrentiebeding in die verbintenis. Nu krijgt Horner een bedrag van zestig miljoen euro mee en kan hij ook voor de zomer van 2026 al aan de slag bij een nieuwe ploeg. Meerdere teams werden al gelinkt aan de ervaren ploegleider, maar een doorbraak in de gesprekken vond nog niet plaats.

Laurent Mekies

Na zijn ontslag stortte Horner zich eerst op ontspanning en besloot hij onder andere te gaan paardrijden. De Engelsman heeft zich nu aangemeld bij het bureau JLA, een agentschap voor 'speakers, presenters and performers', oftewel sprekers, presentatoren en artiesten. Sinds het vertrek van Horner loopt Red Bull weer als een zonnetje. Onder zijn vervanger Laurent Mekies won Max Verstappen de races in Monza en Azerbeidzjan en werd hij in Singapore tweede. Daardoor is er nog een kleine hoop op de wereldtitel, iets wat onder Horner dood en begraven leek.