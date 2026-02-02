Christian Horner, de voormalige teambaas van Red Bull, heeft zijn eerste interview gegeven sinds zijn ontslag vorig jaar. Hij verklaarde dat hij 'onafgemaakte zaken' heeft in de Formule 1 en de sport 'mist', maar alleen terugkeert voor een team dat kan winnen.

De 52-jarige voormalige teambaas mag vanaf dit voorjaar weer terugkeren in de paddock. In zijn twee decennia aan het roer van Red Bull behaalde Horner acht wereldtitels bij de coureurs en zes bij de constructeurs. Vorige week onthulde Alpine dat Horner deel uitmaakt van een consortium dat geïnteresseerd is in de aankoop van een minderheidsbelang in het team.

'Ik keer niet zomaar terug'

Zaterdag sprak hij op de European Motor Show in Dublin en daar ving Sky Sports zijn speech op. Hij gaf aan graag terug te willen keren in de Formule 1, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. "Ik keer niet zomaar terug. Ik kom alleen terug voor iets dat kan winnen. Ik wil niet terug in de paddock tenzij ik iets te doen heb. Ik mis de sport, de mensen, het team dat ik heb opgebouwd."

Na 21 jaar vol successen en uitdagingen zoekt Horner wel weer iets waar zijn hart sneller van gaat kloppen. "Ik hoef niet terug te keren. Ik zou mijn carrière nu kunnen beëindigen. Dus ik zou alleen terugkeren voor de juiste kans om met geweldige mensen te werken en in een omgeving waar mensen willen winnen. Ik zou graag een partner zijn, niet zomaar een werknemer, maar we zullen zien hoe de dingen uitpakken. Ik heb geen haast. Ik hoef niets te doen.”

Alpine, Ferrari en Aston Martin

Over de interesse in Alpine en de geruchten die hem linken aan Ferrari en Aston Martin, voegde Horner toe: "Wat fascinerend was, is dat dit de eerste keer is dat ik met iemand spreek sinds mijn vertrek bij Red Bull Racing. In de pers ben ik volgens mij met elk team in verband gebracht, van de achterhoede tot de top. De realiteit is dat ik sowieso niets kan doen tot het voorjaar. Het is zeer vleiend om constant met al deze verschillende teams in verband te worden gebracht."

Toto Wolff

Gevraagd naar zijn soms gespannen relatie met Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, tijdens zijn werk bij Red Bull, merkte Horner op: "Veel mensen hebben de rivaliteit die ik met hem had overdreven. Ik heb enorm veel respect voor hem. Hij heeft buitengewoon veel succes gehad. Hij heeft enorm veel gewonnen. Hij is erg intelligent. We zijn gewoon verschillende mensen, even competitief, maar anders. En de sport is saai als iedereen vriendelijk is en van elkaar houdt."