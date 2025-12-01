Max Verstappen doet na de Grand Prix van Qatar weer serieus mee om de wereldtitel. Toch heeft Mercedes-coureur Kimi Antonelli met een onhandige actie die opgave voor de Nederlander een stuk moeilijker gemaakt. Vanuit het kamp van Red Bull kwamen er daarom felle aantijgingen aan het adres van Mercedes. Dat werd bij de Duitse renstal niet gewaardeerd, want teambaas Toto Wolff reageerde furieus.

Het veelbesproken incident vond plaats in de voorlaatste ronde. Na zijn tweede pitstop keerde Lando Norris als vijfde terug op het circuit, direct achter Antonelli. Twaalf ronden lang, van ronde 44 tot 56, hield de Mercedes-coureur de leider in het wereldkampioenschap op afstand. Norris wist hem pas in de voorlaatste ronde te passeren, nadat Antonelli van de baan raakte en de Brit meer dan genoeg ruimte gaf.

Kostbare punten in de strijd om de wereldtitel

De fout van Antonelli zorgde ervoor dat Norris twaalf punten pakte in plaats van tien. Dit betekent dat de 26-jarige Brit de laatste race van het jaar ingaat met een voorsprong van twaalf punten op Verstappen, punten die cruciaal kunnen blijken. De leider in het kampioenschap heeft aan een podiumplek in Abu Dhabi genoeg om de wereldtitel veilig te stellen. Als Norris vijfde werd in Qatar, had hij daar niet genoeg aan bij een overwinning van Verstappen.

'Hoe hersenloos kun je zijn?'

Het gemak van de inhaalactie van Norris op Antonelli deed veel speculaties opwaaien. Over de boordradio liet de race-engineer van Verstappen de Nederlander weten dat 'het leek alsof Antonelli aan de kant ging en Norris liet passeren'. De insinuaties vanuit het Red Bull-kamp gingen na de race verder. Helmut Marko, adviseur van Verstappens team, beweerde dat 'hij twee keer naar Lando gebaarde om erlangs te gaan, het was overduidelijk'.

Toto Wolff, CEO en teambaas bij Mercedes, ontplofte bij een persmoment na het horen van de beschuldigingen aan het adres van zijn coureur. "Helmut, dit is totale onzin! Alleen al het horen hiervan maakt me gek. We vechten voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, iets belangrijks voor ons, en Kimi vocht voor de derde plaats. Hoe hersenloos kun je zijn om zoiets te zeggen?"

'Hij moet zich laten nakijken'

De 53-jarige Oostenrijker had harde woorden voor zijn landgenoot. "Waarom zouden we ons bemoeien met de titelstrijd? Hij moet zich laten nakijken, misschien ziet hij dingen die er niet zijn", aldus Wolff.

De titelstrijd gaat komend weekend haar climax bereiken. In Abu Dhabi strijden Norris, Verstappen en Oscar Piastri nog om de wereldtitel. Norris koestert daar een voorsprong van twalf punten op de Nederlander en een van zestien punten op zijn teamgenoot.