Christian Horner vertrok vorig seizoen met de staart tussen de benen bij renstal Red Bull, waar hij jarenlang de scepter zwaaide. De laatste tijd doen steeds meer geruchten over een terugkeer van de Brit de rondte. Hij zou bovendien een bizarre hoeveelheid financiële steun krijgen, wat veel deuren voor hem opent.

Christian Horner werd halverwege 2025 op straat gezet door Red Bull, het team dat hij eigenhandig groot heeft gemaakt. Na een vrij dramatische start van vorig seizoen, gepaard met onder meer beschuldingen van grensoverschrijdend gedrag, moest de Brit het veld ruimen. Nu lonkt een terugkeer van de ervaren bestuurder weer, die bovendien kan rekenen op een financiële steun van meerdere miljarden.

Terugkeer lonkt

De 52-jarige Horner bereikte grootse successen met Red Bull, waar hij onder meer vier kampioenschappen van Max Verstappen mocht vieren. Het is dan ook logisch dat hij de afgelopen tijd veelvuldig in verband werd gebracht met diverse teams uit de grid. Logisch ook, daar hij bijna weer mag terugkeren.

Zijn ontslag werd definitief met een schikking van maar liefst negentig miljoen euro. Maar Horner mocht dan wel een jaar niet actief zijn in de paddock. Die periode zit er eind mei alweer op. Al lijkt een terugkeer als teammanager te zijn uitgesloten, daar de ervaren Brit geen oren meer heeft naar die functie. NU wordt hij gelinkt aan een opmerkelijke stap, waar zeer veel geld voor nodig is.

Miljarden aan steun

Het doorgaans betrouwbare Engelse medium The Sunday Times, dat ingewijde bronnen heeft gesproken, meldt namelijk dat Horner mogelijk een heel Formule 1-team wil kopen. Aangezien het meest waardevolle team, Ferrari, wordt geschat op een waarde van 6.5 miljard pond, en de krant aangeeft dat hij 'elk team kan kopen', lijkt het erop alsof hij investeerders met een vermogen van meerdere miljarden achter zich heeft staan.

Onder meer renstal Alpine verkoopt een aandeel in de ploeg, waar Horner wel oren naar heeft. Al is ook zijn eeuwige rivaal Toto Wolff daarin geïnteresseerd. Bovendien is ook een uitstapje naar een hele andere sport, de MotoGP, niet uitgesloten. Daar zou hij de sport nog internationaler kunnen maken. Tot slot is er ook interesse vanuit de Formule E. Desondanks stelt The Sunday Times dat een terugkeer in de Formule 1 'zijn voorkeur heeft'. Met een financiële buffer van miljarden lijkt dat er dus snel van te kunnen komen.