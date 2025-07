Max Verstappen kende een memorabele dag bij Red Bull Racing. De Nederlander zag teambaas Christian Horner, met wie hij vier wereldtitels won, weggestuurd worden. Maar er volgt nog een ontslaggolf.

Twee andere medewerkers van Red Bull Racing hebben vandaag het Formule 1-team verlaten, zo meldt de pers na het nieuws over het ontslag van Horner.

Hulpje Horner weg

Een van hen is Paul Smith (op de foto met Horner), die is ontslagen als directeur communicatie en sociale media bij Red Bull Racing en Red Bull Technology. Jarenlang werd Smith beschouwd als de rechterhand van Horner en hij hielp hem vorig jaar enorm toen het seksschandaal met Christians persoonlijke assistente losbarstte. Zij beschuldigde hem van ongepast gedrag, maar twee interne onderzoeken brachten geen problemen aan het licht.

De andere vertrekker is commercieel directeur Oliver Hughes. Hij werkte acht en een half jaar bij Red Bull, begon als hoofd marketing, werd later marketingdirecteur en vervolgens commercieel directeur.

Memorabele dag in F1

Horner was sinds Red Bulls komst naar de Formule 1 de teambaas. Met zijn vertrek komt er dus een einde aan een tijdperk. Verstappen liet zich via sociale media kort uit over Horners afscheid. "Van mijn eerste raceoverwinning tot vier wereldkampioenschappen, we hebben ongelooflijke successen gedeeld. Memorabele races gewonnen en talloze records gebroken. Bedankt voor alles, Christian!"

Horners opvolger werd weggeplukt binnen eigen gelederen. De Fransman Laurent Mekies komt over van Racing Bulls, waar hij sinds 2024 teambaas is. "Hij heeft het tweede team van Red Bull stappen laten maken. Ik denk dat hij toch anders kijkt dan Horner. Tuurlijk neemt het veel druk mee om van team 2 naar 1 te gaan", aldus Giedo van der Garde, die Mekies omschrijft als "goede gast met veel kennis", tegenover Sportnieuws.nl. "Hij heeft bij de FIA gezeten en bij veel andere raceteams waaronder Ferrari gezeten. Hij is de juiste man op de juiste plek