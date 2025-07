Er ging een schokgolf door de Formule 1-wereld toen Red Bull het vertrek van teambaas Christian Horner bekendmaakte. De Brit was een van de grondleggers van het succesvolle team van Max Verstappen. Sterker nog: er was nooit een andere teambaas. Die komt er nu wel in de vorm van de Fransman Laurent Mekies, die een 'logische keuze' is volgens Giedo van der Garde.

De voormalig Formule 1-coureur denkt dat het vertrek van Horner nog niet direct merkbaar is. "Die man heeft daar heel veel betekend, het team opgebouwd en heel veel successen behaald", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. Toch komt het nieuws niet helemaal als een verrassing voor Viaplay-analist Van der Garde: "Als het op een gegeven moment slecht gaat, dan heb je natuurlijk ook een keer de kans dat je buiten wordt gezet."

Vervanger 'logische keuze'

"Dan moeten er nieuwe mensen komen", weet Van der Garde. "Met nieuwe energie en nieuwe doelstellingen. Ik vind het dan goed dat ze Laurent Mekies (voormalig teambaas van Racing Bulls, red.) naar voren hebben geschoven. Het lijkt mij een logische keuze dat het zo gegaan is."

Gevolgen voor Max Verstappen

Max Verstappen kan volgens Van der Garde "duidelijkheid" verwachten van de ervaren Mekies. "Hij heeft het tweede team van Red Bull stappen laten maken. Ik denk dat hij toch anders kijkt dan Horner. Tuurlijk neemt het veel druk mee om van team 2 naar 1 te gaan", aldus Van der Garde, die Mekies omschrijft als "goede gast met veel kennis". "Hij heeft bij de FIA gezeten en bij veel andere raceteams waaronder Ferrari gezeten. Hij is de juiste man op de juiste plek", denkt de analist.

Of Mekies' komst wat met de toekomst van Verstappen te maken heeft, daar wilde Van der Garde zich niet over uitlaten.

Mekies vereerd

Mekies was sinds 2024 werkzaam als teambaas bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. "Het was een absolute eer om het team te leiden", liet Mekies weten in een statement na zijn vertrek. "Het was een geweldig avontuur om bij te dragen aan de geboorte van de Racing Bulls met alle getalenteerde mensen. De spirit van het team is geweldig en ik geloof dat dit pas het begin is."