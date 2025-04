Max Verstappen rijdt Formule 1-legende Michael Schumacher uit de boeken met indrukwekkende zege in Japan

Weinigen hadden er voor het weekend rekening mee gehouden, maar Max Verstappen boekte zondag in Japan toch echt zijn eerste zege van het Formule 1-seizoen. Hij reed met zijn overwinning ook nog eens niemand minder dan Michael Schumacher uit de boeken.

Verstappen wachtte na twee races nog op zijn eerste overwinning en aangezien de Red Bull in China en Australië duidelijk mnider was dan de McLaren waren er voor het weekend dan ook weinig mensen die rekening zullen hebben gehouden met een zege van de Nederlander. Dat veranderde na de kwalificatie, want daarin toonde Verstappen al zijn klasse. Hij troefde de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri af en mocht de race vanaf pole position beginnen.

Buitenlandse media spreken van groot mysterie rond zege van 'agressieve' Max Verstappen Max Verstappen boekte zondagochtend een prachtige zege tijdens de GP van Japan. De Nederland van Red Bull liet tijdens zijn eerste overwinning van het seizoen weer eens zien hoe goed de viervoudig wereldkampioen is. In het buitenland keken ze weer eens vol bewondering toe. Al was er één moment dat voor discussie zorgde.

De Red Bull-coureur maakte in de wedstrijd geen enkele fout en boekte daarmee de 64e overwinning van zijn loopbaan. De Nederlander heeft door de jaren heen al de nodige records gepakt, maar de zege in Japan leverde hem er weer eentje op.

Verstappen was namelijk ook al de beste tijdens de vorige drie edities op het circuit van Suzuka en is de eerste rijder ooit die de GP van Japan vier keer op rij op zijn naam heeft geschreven. Hij deelde dat record tot zondag met Michael Schumacher, die in 2000, 2001 en 2002 won. De Duitser is met zes zeges overigens wel nog recordhouder wat betreft het meeste aantal overwinningen in Japan.

Hoogzwangere Kelly Piquet zoekt afleiding en juicht ook voor Max Verstappen tijdens bijzonder weekend Max Verstappen won zondagochtend zijn eerste Grand Prix van dit seizoen en dat ontging uiteraard zijn vriendin ook niet. De hoogzwangere Kelly Piquet keek op een heel andere locatie trots toe, maar maakte ook andere plannen rondom het raceweekend.

Mogelijk unieke prestatie

Max Verstappen verliest bijzonder record tijdens glansrijk weekend in Japan Max Verstappen heeft in Japan een topweekend beleefd. Op zaterdag wist hij de pole position te pakken en op zondag behaalde hij de winst in de race. Desondanks is hij dit weekend ook een bijzonder record kwijtgeraakt.

De GP van Japan werd in 2020 en 2021 niet gehouden door de coronacrisis en dus moeten we helemaal terug naar 2019 voor de laatste keer dat Verstappen niet als winnaar over de finish kwam in het Aziatische land. Valtteri Bottas won toen namens Mercedes de race voor zijn toenmalige teamgenoot Lewis Hamilton. Verstappen viel al snel in de race uit na een botsing met Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Strijd om wereldtitel

Verstappen heeft zich door de overwinning ook weer helemaal in de titelstrijd gemengd. Hij is koploper Norris, die als tweede over de streep kwam in Japan, tot op één punt genaderd en heeft dus een goede uitgangspositie om voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen te worden.