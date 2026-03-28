Terwijl Max Verstappen ploetert met zijn nieuwe Red Bull en totaal niet in de buurt komt van podiumplekken, probeert zijn zusje Victoria Verstappen ook een balanceeract uit te voeren.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben de grootste moeite met aanklampen bij concurrenten als Mercedes en Ferrari. Die teams blijken beter te hebben ingespeeld op de nieuwe regels in de F1, waarin veel, zo niet alles lijkt te draaien om batterij-management. Ook bij de Grand Prix van Japan speelt Verstappen tot nu toe tweede viool.

Kinderen

De 26-jarige Victoria Verstappen is al jarenlang samen met Tom Heuts, die haar vorig jaar in Parijs ten huwelijk vroeg. "De makkelijkste 'ja' ooit", zei Verstappen daarover. Samen hebben ze drie kinderen: Lio, Luka en Hailey. Met name bij de jongens is het Verstappen-gen goed aanwezig, zo is vaak te zien op foto's die hun moeder met de wereld deelt.

Maar eerder in de week postte Victoria Verstappen op Instagram twee foto's waarin de kinderen ontbraken. Dat leek bewust. Ze schrijft er namelijk bij: "Tussen het leven als moeder en tijd voor mezelf in. Ik probeer mijn balans te vinden."

Tom Heuts

In februari liet ze juist zien veel tijd te spenderen met haar kinderen en haar geliefde Tom Heuts. Zo was op beelden te zien dat de familie een bezoek brengt aan het strand. Naast de gezinsleden was ook het hondje meegegaan. Verder deelde Victoria foto's van haar dochter die van de glijbaan ging en met haar step reed. Ook ging het gezin bowlen en naar de bioscoop.

Frustraties

Voor Victoria, moeder Sophie Kumpen en vader Jos Verstappen is het ook balen dat Verstappen dit jaar niet vooruit te branden is in zijn F1-auto. Max Verstappen reageerde vrijdag gelaten op het neerzetten van de elfde tijd in de kwalificatie van de Grote Prijs van Japan. "Het erge is, ik ben niet boos, ik ben daar allang voorbij en dat is niet goed", aldus de Limburger bij Viaplay.

Verstappen eindigde op het circuit van Suzuka op grote afstand van zijn concurrenten bij Mercedes, Ferrari en McLaren. De viervoudig wereldkampioen sprak van problemen met de aerodynamica. "Ik kon geen bocht aanvallen, had veel overstuur en midden in de bocht draaide de auto ook niet", vatte de coureur samen. "Dat is heel raar. Ik weet ook niet goed wat ik ervan moet maken."