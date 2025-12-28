Normaal gesproken weet je bij de aankoop van een auto precies wat je krijgt: je zie 'm, bekijkt het interieur en maak misschien ook een proefrit. Maar nu kocht iemand een auto zonder precies te weten hoe deze euruitziet. De koper tikte namelijk een McLaren F1-bolide op de kop die nog niet eens is gepresenteerd.

McLaren heeft namelijk een van de auto's die in het seizoen 2026 zal worden gebruikt, verkocht voor een slordige 11,4 miljoen dollar (omgerekend 9,67 miljoen euro). Dit maakt de auto, die überhaupt nog gepresenteerd moet worden, nu al een van de duurste Formule 1-wagens ooit geveild.

Daarnaast moet de koper nog even wachten tot hij de wagen in zijn bezit heeft. De levering aan de nieuwe eigenaar staat namelijk pas gepland voor 2028.

Aanpassingen

Ondanks dat we nog niet weten hoe goed de bolide zal presteren, weten we wel dat er enkele aanpassingen zijn ten opzichte van afgelopen seizoen. vanaf 2026 voert de Formule 1 namelijk wijzigingen in de regels door voor zowel het chassis als de power units. De auto’s behouden weliswaar een 1,6-liter V6-motor, maar gaan voortaan werken met een 50/50-verdeling tussen verbrandingskracht en elektrische aandrijving. Ook de aerodynamica wordt volledig opnieuw ontworpen, met als doel minder luchtweerstand en minder ‘dirty air’, wat het speelveld verder gelijker moet maken.

Opvallend is dat deze verkoopt is gebeurt nog voordat het team de prestaties van de bolide heeft kunnen bewijzen. Hoewel veilingprijzen voor historische auto's eerder al tot in de acht cijfers zijn opgelopen, maakt het feit dat deze auto in de toekomst nog gaat racen dit tot een bijzondere verkoop.

Warmhoudertje

In de tussentijd ontvangt de koper een showmodel van McLaren uit het seizoen 2025, waarin het Britse team zijn eerste kampioensdubbel sinds 1998 behaalde. Daarnaast mogen de koper en vijf gasten de McLaren-fabriek in Woking bezoeken. Daar ontmoeten ze wereldkampioen Lando Norris, teamgenoot Oscar Piastri en Zak Brown, de CEO van McLaren.