McLaren-baas Zak Brown is er 'stellig van overtuigd' dat Oscar Piastri wereldkampioen wordt met het team, ondanks dat de Australiër dit seizoen de titelstrijd verloor van teamgenoot Lando Norris.

Lang had de 24-jarige Australiër de beste papieren voor de wereldtitel. Uiteindelijk gooide Piastri op het einde zijn goede uitgangspositie weg. Toch heeft de McLaren-leider geen twijfels over de kwaliteiten van de coureur. "Oscar wordt wereldkampioen", verklaarde Brown na de Grand Prix van Abu Dhabi aan ESPN. "Ik ben ervan overtuigd dat hij wereldkampioen wordt met McLaren. We hebben hem iets later in zijn carrière aangetrokken, en we namen een risico."

De twee McLaren-coureurs stonden bijna het gehele seizoen gezamenlijk aan de top van het klassement. In de finale in Abu Dhabi eindigde Norris als derde en Piastri als tweede, wat genoeg bleek voor de eerste wereldtitel van de Brit.

Norris werd wereldkampioen met een voorsprong van twee punten op Max Verstappen en dertien punten op Piastri. McLaren triomfeerde in het seizoen 2025 met zowel de constructeurstitel als de rijderstitel, met een aanpak die radicaal verschilde van die van Red Bull. Daar is Verstappen de onbetwiste nummer één, terwijl McLaren beide coureurs gelijke kansen gaf om tot de laatste race voor de titel te strijden.

'Beiden zijn soms boos'

Piastri verloor dit seizoen de concurrentiestrijd van Norris, maar Brown belooft dat de rivaliteit tussen zijn coureurs de komende seizoenen spannend blijft. "Het is fantastisch wanneer een groot team een risico neemt met twee jonge coureurs en dit niveau bereikt. We hebben twee nummer 1-coureurs, in tegenstelling tot wat beweerd werd dat dit onmogelijk was. We hebben twee geweldige coureurs die het seizoen afsloten met elk zeven overwinningen. Ze vinden het heerlijk om tegen elkaar te racen en het is een genot om met hen samen te werken."

Toch onthult Brown dat de vrije positie van de McLaren-coureurs soms tot frictie leidde."Beiden zijn soms boos op (teambaas, red.) Andrea Stella of op mij, maar ik denk dat dat goed is. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en kan niet wachten om het te herhalen."