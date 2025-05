Opvallend gerucht over teambaas Max Verstappen 'weggelachen' door Red Bull

De druk staat er vol op bij Red Bull. Sinds de resultaten minder zijn gaan er geruchten over een vertrek van Max Verstappen en nu wordt er door de internationale media ook aan de stoelpoten van teambaas Christian Horner gezaagd. Maar het team zelf 'lacht de geruchten weg'.

De Telegraaf weet dat de geruchten intern worden 'weggewuifd en weggelachen', maar verder wil het team niks kwijt over de toekomst van Horner. De 51-jarige teambaas zit al sinds het de oprichting van het F1-team in zijn functie. Insiders melden aan het eerdergenoemde medium dat Horner niet ontslagen zal worden.

De verhalen dat hij zou worden opgevolgd door Oliver Oakes of Franz Tost kunnen helemaal naar het rijk der fabelen worden verwezen. Horner blijft door de geruchten maar negatief in het nieuws komen. Vorig jaar onstond er een gigantische soap rondom hem, nadat was uitgelekt dat hij seksueel getinte berichten stuurde naar een van zijn werknemers.

Wel of geen 'goede' updates?

Red Bull-adviseur Helmut Marko had goede hoop dat Red Bull vanaf komend weekend de weg omhoog weer in zou zetten. De Oostenrijker zei voor de Grand Prix van Miami dat er updates aan kwamen, waardoor het team dezelfde snelheid zou hebben als McLaren. De Telegraaf weet dat de vork iets anders in de steel zit.

Red Bull zou stap voor stap progressie willen maken, nadat Verstappen in Miami al een nieuwe vloer kreeg. Maar het medium verwacht voor de komende grand prix, op Imola, slechts 'meerdere kleine updates'. En die zullen er waarschijnlijk niet voor zorgen dat Red Bull opeens een paar tienden wint in de strijd met McLaren.

Grand Prix van Emilia-Romagna

De Grand Prix van Emilia-Romagna is normaal gesproken een lastige voor Red Bull, ondanks dat Verstappen er drie van de vier keer won. Om een snel rondje te rijden moeten de coureurs namelijk veel gebruik maken van de kerbstones, iets waar de auto van de viervoudig wereldkampioen niet opperbest in is. Datzelfde probleem lijkt de Nederlander volgende week in Monaco ook te hebben.