Bijzondere weersomstandigheden tijdens GP Emilia-Romagna: donkere wolken boven Max Verstappen?

In het Noord-Italiaanse Imola vindt komend weekend de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna plaats. In de regio is een grote kans op regen- en onweersbuien. Toch is er een kans dat het circuit volledig droog blijft.

In Nederland is het deze week stralend weer met geen drupje regen. Maar in Italië is dat wel anders. Donderdag vallen rond Imola buien met lokaal veel regen, meldt weeronline. Ook in Imola zelf is tot in de nacht van donderdag op vrijdag kans op een forse bui.

Max Verstappen krijgt hoopvolle boodschap in roerige periode in Formule 1: 'Dat kan het allemaal veranderen' Max Verstappen hoopt in 2025 zijn vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1 te gaan pakken, maar dat lijkt een hele zware kluif te worden. De Nederlandse Red Bull-coureur is voorlopig niet opgewassen tegen de dominante auto van McLaren. Voormalig F1-coureur Jan Lammers ziet dat Verstappen en Red Bull het moeilijk hebben, maar wil hem nog niet afschrijven.

Vrijdag overdag kan dat nog het geval zijn in de regio, vooral in de omliggende bergen, maar in Imola lijkt het vanaf vrijdag droog te blijven. Vrijdag vinden de eerste vrije trainingen plaats, het wordt dan 20 graden. Zaterdag, tijdens de laatste vrije training en de kwalificatie, is het enkele graden warmer.

Regen- en onweersbuien

Op zondag, de dag van de race, is het zonnig. Vroeg in de ochtend is het nog 10 à 11 graden, maar bij de start van de race om 15.00 uur stijgt het kwik naar 24 graden in de schaduw. In de regio kunnen opnieuw regen- en onweersbuien ontstaan. Volgens Weeronline is de kans echter "bijzonder klein" dat zo'n bui over het circuit trekt tijdens de race.

Vriendin van Max Verstappen raakt vlak na bevalling prestigieuze titel kwijt aan partner van andere F1-coureur Kelly Piquet beviel enkele weken geleden van dochter Lily en dat was haar eerste kindje samen met Max Verstappen. De Braziliaanse vriendin van de viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam daardoor nog meer in de spotlights te staan, maar opvallend genoeg is ze sindsdien wel een bijzondere titel kwijtgeraakt aan de vriendin van een andere coureur.

Afgelast

Noodweer is niet uitzonderlijk in de regio. De race op Imola moest in 2023 zelfs worden afgelast vanwege de weersomstandogheden in het gebied. Door vele regenval was er sprake van overstromingen in het gebied. Alle wegen richting het circuit stonden onder water.

GP Emilia-Romagna F1 | Max Verstappen recordhouder op Imola: dit zijn de tijden Max Verstappen begint steeds meer terrein te verliezen ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Nederlander hoopt terug te slaan bij de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij de afgelopen jaren ijzersterk was.

GP Emilia-Romagna

Verstappen koestert goede herinneringen aan de GP Emilia-Romagna, want de viervoudig wereldkampioen won de afgelopen drie edities. De Nederlander kan een vierde zege op rij goed gebruiken om het gat met WK-leider Oscar Piastri en nummer 2 Lando Norris een beetje te dichten. De Australiër staat 16 punten voor op zijn McLaren teamgenoot Norris en heeft al een marge van 32 punten ten opzichte van Verstappen.