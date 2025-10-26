Max Verstappen zag na vorig seizoen Sergio Pérez vertrekken als zijn teamgenoot en heeft inmiddels al twee nieuwe coureurs als collega's gehad. De Mexicaanse coureur haalt hard uit naar de gang van zaken bij Red Bull Racing.

Pérez heeft momenteel geen zitje in de Formule 1, maar keert volgend seizoen weer terug. Hij gaat samen met Valtteri Bottas voor het nieuwe team Cadillac rijden. De 35-jarige Pérez reed vier seizoenen voor Red Bull, wat gezien de recente geschiedenis erg lang is. Voor hem zaten ook rijders als Alex Albon en Pierre Gasly maar kort bij de renstal.

Pérez werd in de eerste drie succesjaren telkens tweede achter Verstappen in het kampioenschap en sloot het laatste seizoen af met een achtste plek. Dat kwam hem op harde kritiek te staan, waarna hij weg moest bij Red Bull. Hij wist op dat moment al dat zijn opvolger het heel zwaar zou krijgen.

'Ik ben erin geslaagd om te overleven'

"Op het moment dat ik mijn vertrek bij Red Bull ondertekende had ik al medelijden met die arme kerel die zou komen", zegt Pérez tegen Sky Sports. "Omdat ik erin geslaagd ben om te overleven." De ervaren piloot wil benadrukken dat de taak van tweede coureur naast Verstappen niet makkelijk is. "Het is natuurlijk een heel moeilijke plek. In het stoeltje naast Max zitten is heel moeilijk."

Pérez denkt dan ook niet dat het aan de tweede coureur ligt. "Het maakt daarbij niet uit of je Lewis Hamilton of Charles Leclerc of wie dan ook daar neerzet, hij zal het enorm moeilijk krijgen." Momenteel rijdt Yuki Tsunoda naast Verstappen, aan het begin van dit seizoen was dat nog Liam Lawson. "Niemand overleeft het daar."

Grand Prix van Mexico

"Ik heb zo lang bij Red Bull gereden dat iedereen vergat hoe moeilijk de auto te besturen is. Dat was pittig", sluit Pérez af. Zondagavond zal de coureur zonder stoeltje vanaf de tribunes naar de grand prix in eigen land kijken. De race begint om 21.00 uur.