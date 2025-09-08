Kelly Piquet bezocht afgelopen weekend voor het eerst sinds de geboorte van dochtertje Lily weer eens een race van haar vriend Max Verstappen. Haar aanwezigheid lijkt geluk te hebben gebracht, want de Nederlander won met overmacht de GP van Italië. Na afloop vierde hij dat dan ook samen met de Braziliaanse.

Verstappen kijkt al bijna het hele jaar aan tegen de achterkant van de dominante McLaren's en dat is enkel het geval als hij een goede race heeft, want anders zijn Oscar Piastri en Lando Norris allang uit het zicht verdwenen. Op het circuit van Monza waren de rollen plotseling helemaal omgedraaid.

De viervoudig wereldkampioen pakte op zaterdag pole position en eindigde in de race uiteindelijk bijna twintig seconden voor het duo dat in gevecht is om de wereldtitel. Het was voor de Nederlander zijn eerste zege sinds mei, toen hij op het circuit van Imola, ook in Italië, als eerste over de streep kwam.

Piquet krijgt kus en knuffel

De aanwezigheid van Piquet lijkt Verstappen op Monza vleugels te hebben gegeven. Zij bezocht geen enkele race sinds ze eind april beviel van hun eerste kindje samen. De Braziliaanse sloeg vorige week zelfs de thuisrace van Verstappen op het circuit van Zandvoort over, maar was in Italië dus wel van de partij. De kleine Lily liet ze echter wel thuis. Dat is ook niet gek, want zij is nog maar net vier maanden oud en krijgt dus weinig mee van de acties van haar vader.

Piquet genoot natuurlijk enorm van het optreden van Verstappen en stond hem na afloop dan ook op te wachten vlakbij de plek waar de coureurs hun auto moeten parkeren na de race. De Nederlander liep snel naar Piquet toe en vierde zijn derde zege van het seizoen met zijn vriendin door haar een kus en een knuffel te geven.

Hoop voor Verstappen

Het seizoen leek als een nachtkaars uit te gaan voor Verstappen door de dominantie van McLaren, maar hij zal samen met zijn team na het optreden in Italië toch hoop hebben dat hij nog een aantal races kan gaan winnen. Verstappen krijgt in ieder geval nog acht keer de kans. Met een achterstand van 94 punten op WK-leider Piastri lijkt een vijfde wereldtitel op rij wel uit zicht.