'Wonder', 'meesterwerk' en 'koning'; wie de buitenlandse media erop naslaat om de zege van Max Verstappen op Monza te lezen, ziet de ene metafoor na de andere voorbij schieten. Als een duveltje uit het doosje liet de Nederlander tijdens de GP van Italië zien nog altijd van exceptionele klasse te zijn. De internationale sites en kranten smullen ervan, maar in Italië gaat een prestatie in een andere sport voorop.

'Verstappen voltooit zijn meesterwerk in Italië', is de kop van het Spaanse Mundo Deportivo. De geplaagde coureur van Red Bull Racing rijdt al het hele seizoen achter de ongenaakbare McLarens aan, maar kwam op Monza even als eerste bovendrijven. Hij zette daarmee de goede voortekenen op Zandvoort door. Zijn auto lijkt ineens competitief en zou het Oscar Piastri en Lando Norris moeilijk kunnen gaan maken in de resterende races, maar voor een vijfde wereldtitel lijkt het te laat.

Italiaanse sites verdacht stil

De gerenommeerde Italiaanse kranten Gazzetta dello Sport en Corriero dello Sport hadden gehoopt uit te kunnen pakken met een Ferrari-zege op het thuiscircuit, maar die plannen konden al heel vroeg de prullenbakken in. Charles Leclerc en Lewis Hamilton hadden een bijrol in de Verstappen-show. Gazzetta en Corriero laten de Formule 1 dan ook al snel voor wat het is en besteden liever uitgebreid aandacht aan de prestaties van de Italiaanse volleybalsters op het WK. Zij werden wereldkampioen.

'Koning van Monza, monumentale zege'

Artikelen met koppen als 'Verstappen bedankt McLaren voor blunders' en 'Verstappen domineert' zijn op de websites ergens rond plek vier weggestopt. In andere landen is veel meer enthousiasme te vinden over de prestaties van de Nederlander. 'Verstappen is de koning van Monza', schrijft het Spaanse Marca. 'Verstappen behaalde een monumentale overwinnig, die hij verdiende na het neerzetten van de snelste ronde ooit in de Formule 1. Hij zal de wereldtitel niet winnen, maar iedereen is het erover eens dat hij nu de beste coureur is.'

'Idioot'

Het Belgische HLN vond Verstappen fenomenaal en hij gaf de twee McLaren-concurrenten 'het nakijken'. Net als veel andere internationale media kijkt Het Laatste Nieuws naar de chaotische start, toen Verstappen worstelde met Norris. De Nederlander gaf P1 terug na wat gedoe buiten de baan, maar haalde de Brit al snel weer in en reed onbedreigd naar de zege. In het heetst van het moment noemde Norris Verstappen 'een idioot', woorden die nog een tijdje zullen nagalmen. Na de race waren de twee alweer beste vrienden.

Lachende Verstappen

De McLaren-uitlachende Verstappen wordt vervolgens ook breed aangehaald na de finish. Hij zag de humor er wel van in dat Oscar Piastri teamorders kreeg om Norris voorbij te laten. Het Engelse The Sun noemt het 'de draak steken' met McLaren, wat Verstappen over de boordradio deed. Dat de Nederlander met een verschil van 19.207 seconden op nummer twee Norris won, ontging ook The Sun niet. 'Het grootste verschil van dit hele seizoen'. Sky Sports kopt op het einde van een maandenlange droogte van Verstappen. De zege op Monza volgde nadat hij op 18 mei pas voor het laatst een race won.