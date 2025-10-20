Het huwelijk tussen Lewis Hamilton en Ferrari dreigt uit te draaien op een enorm drama. De zevenvoudig wereldkampioen viel in Austin weer buiten het podium en pakte daarmee ongewenst een negatief record. Met nog vijf races te gaan is het eerste seizoen nu al een mislukking.

De race in Austin, Texas, was de 19e voor Lewis Hamilton in een Ferrari-bolide. De Brit eindigde als 4e en werd daarmee de Ferrari-coureur met de langste wachttijd tot zijn eerste podiumplaats. De komst van Lewis Hamilton naar Maranello werd gezien als een enorme klapper in de Formule 1. Na een seizoen waarin Ferrari de titel op een paar punten miste, moest de zevenvoudig wereldkampioen het team naar een hoger niveau tillen.

Ongewenst record

Zijn eerste seizoen in een Ferrari-bolide is echter teleurstellend. Hamilton heeft tot nu toe 142 punten verzameld, 50 minder dan teamgenoot Charles Leclerc, maar heeft in geen van de 19 Grands Prix de champagne mogen ontkurken. Zijn vierde plaats tijdens de GP van de Verenigde Staten zorgde ervoor dat Hamilton een record verbrak dat hij liever niet op zijn naam kreeg. Hij is officieel de Ferrari-coureur met de meeste races tot zijn eerste podium in het rood.

Voorganger

Tot dit seizoen behoorde het record toe aan Didier Pironi, die 18 races nodig had voor zijn eerste podium met Ferrari. Meer dan 10 Grands Prix tot een top 3-klassering hadden ook Ivan Capelli (14), Gilles Villeneuve (13), Gerhard Berger en Arturo Merzario, elk 11.

Lichtpuntje

Ter vergelijking: Charles Leclerc had slechts één race nodig voor een podiumplaats, en de coureur die Hamilton verving, Carlos Sainz, had er 4 nodig. De race in Austin was echter veelbelovend. Hamilton hield stand tegen de leider in het algemeen klassement, Oscar Piastri, en evenaarde zijn beste resultaat met Ferrari, de 4e plaats, die hij ook behaalde in Groot-Brittannië, Oostenrijk en Italië, tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Ook positief record

Op een positieve noot hielpen de 12 punten die Lewis Hamilton behaalde hem de grens van 5.000 te overschrijden. De Brit kwam op 5004,5 punten en werd daarmee de eerste coureur in de geschiedenis van de F1 met meer dan 5.000 verzamelde punten in zijn carrière.

Max Verstappen

Hij wordt in dit klassement gevolgd door Max Verstappen (3329,5), Sebastian Vettel (3098) en Fernando Alonso (2374). Uiteraard hebben coureurs die de afgelopen 15 jaar hebben geracet een groot voordeel, aangezien het huidige puntensysteem, met 25 punten voor het winnen van de race, pas in 2010 werd ingevoerd. Voorheen kregen racewinnaars slechts 10 punten. Tussen 2003 en 2010 werden de top 8 beloond, en vóór 2003 kregen alleen de top 6 punten.