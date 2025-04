Polesitter Max Verstappen mag dromen van ideale weersomstandigheden bij Grand Prix van Japan

"Normaal gesproken als het gewoon droog blijft en het een normale race is, wordt het lastig om te winnen", oordeelde Max Verstappen na zijn onverwachte pole bij de Grand Prix van Japan. Maar er is hoop voor de Nederlander.

Weeronline spreekt van een 'wisselvallig' weer tijdens de race. Er worden buien voorspeld, met name voorafgaand aan de start meldt het medium. Tijdens de wedstrijd zijn er droge periodes met zon en wolken bij een temperatuur van 16 graden.

Max Verstappen verbaast zichzelf met pole position in Japan: 'Auto blijft lastig te besturen' Max Verstappen begint voor het vierde jaar op rij vanaf pole position op de Grand Prix van Japan. Toch had de Red Bull-coureur dat dit jaar écht niet verwacht. Hij schreeuwde het uit toen hij de finishlijn passeerde. "Ik maakte gewoon geen fout."

Verstappen weet als geen ander hoe het is om te presteren, dat heeft hij meermaals bewezen. zeker op een uitdagend circuit als Suzuka. Het snelle en technische Japanse circuit legt de sterke punten van de beste auto's bloot, maar ook de zwakke punten van de andere bolides.

Regen op komst in Japan

In de eerste twee dagen van de Grand Prix van Japan is er nog geen druppel gevallen. Maar dat kan allemaal anders zijn op zondag. 'Er ligt een actief buiengebied ten westen van Japan en dat trekt tijdens de dag van de race over het land heen. Met een beetje geluk is de meeste regen tijdens de race in Japan al oostwaarts getrokken', schrijft Weeronline. Voor Verstappen is het te hopen dat de regen blijft hangen.

Max Verstappen treedt door onverwachte pole in Japan toe tot eliteclubje met andere wereldkampioenen Wereldkampioen Max Verstappen is de derde coureur die vier of meer kwalificaties op rij wint voor de Grand Prix van Japan in de Formule 1. Sinds de terugkeer van Japan op de Formule 1-kalender in 2022 is Verstappen onverslaanbaar in de kwalificaties op Suzuka.

Startgrid GP van Japan

Verstappen kwalificeerde zich zondag in een baanrecord voor pole. Hij noteerde 1.26,983. Verstappen hield de twee McLarens - de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri - net achter zich. Het verschil met Norris was twaalf duizendsten van een seconde.

Ferrari-coureur Charles Leclerc uit Monaco realiseerde de vierde tijd, de Brit George Russell (Mercedes) de vijfde. Verstappens nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda haalde de derde kwalificatiesessie niet. De Japanner start zondag in zijn thuisrace slechts vanaf de vijftiende positie.