Max Verstappen verbaast zichzelf met pole position in Japan: 'Auto blijft lastig te besturen'

Max Verstappen begint voor het vierde jaar op rij vanaf pole position op de Grand Prix van Japan. Toch had de Red Bull-coureur dat dit jaar écht niet verwacht. Hij schreeuwde het uit toen hij de finishlijn passeerde. "Ik maakte gewoon geen fout."

Verstappen reed het beste rondje ooit op het Suzuka Circuit. De Nederlander won de Grand Prix in 2022, 2023 en 2024, maar zal het dit jaar lastiger dan ooit krijgen. Het lukte hem om er een slotronde van jewelste uit te persen, sneller dan Lando Norris en Oscar Piastri.

Fantastische slotronde

"Alles was op de limiet, misschien ook wel erover", reageerde hij voor de camera van Viaplay. "Ik maakte gewoon geen fout. En elke run was ik gewoon wat beter, waar andere die progessie niet maakte. Het circuit ligt mij denk ik wel. Dat helpt."

Toch spreekt Verstappen over een lastig weekend, want hij kwam tijdens de vrije trainingen niet verder dan de vijfde tijd. "Uiteindelijk moet de auto wel meewerken. En dit hele weekend was dat gewoon heel lastig. In de kwalificaties hadden we eigenlijk ook nog wat problemen. Elke run probeerden we dat op te lossen. Het is niet dat nu alles perfect is nu we eerste staan, maar het was wel een lekker rondje", glimacht hij.

Verbazing

Of Verstappen het verwacht had om een baanrecord te rijden? "Nee absoluut niet. Ik weet zelf ook niet waar ik dit vandaan haal. Ik wist dat het een groot gat was voordat ik die run in ging. Maar als zij niet verbeteren, is dat heel fijn."

Voor de camera van Viaplay beschrijft Verstappen zijn laatste ronde, die volgens hem vol met momenten van over- en onderstuur zit. "We proberen dit zoveel mogelijk te minimaliseren, maar bepaalde bochten kun je niet aanvallen zoals ik wilde. Het kwam allemaal gewoon net uit. Voor ons is dit seizoen heel lastig geweest. De auto is lastig om te besturen, en dat is 'ie nog steeds. Maar om dan op pole te staan is wel heel positief."

Oog voor de eindwinst in Japan, dat zou de vierde keer op rij zijn, heeft Verstappen nog niet. "Normaal gesproken als het gewoon droog blijft en het een normale race is, wordt dat heel lastig."