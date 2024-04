Prachtige momenten Max Verstappen en dochtertje Kelly Piquet: 'Max, yeah!'

Max Verstappen beleefde een uitstekend weekend in Japan. De Nederlandse wereldkampioen Formule 1 won zaterdag de kwalificatie en zondag de race. En dan stonden na afloop van de Grand Prix van Japan ook zijn vriendin Kelly Piquet en haar dochter Penelope hem nog toe te juichen.

Penelope, wiens vader Daniil Kvyat ook autocoureur is, was twee weken geleden bij de Grand Prix van Australië ook al van de partij, maar toen viel Verstappen uit. Dit keer viel er iets te vieren en dat wilde ze weten ook. In de armen van haar moeder riep ze juichend richting podium: 'Max yeah!'. Die stond er vrij serieus bij, omdat het Nederlandse volkslied net begon.

Helikopter

De pret was daarmee nog niet uit voor de twee, want even later zaten ze in een helikopter die hem van het circuit af vloog. Zo ontliepen ze mooi de drukte.

Ongeluk

"In Australië vroeg ze waarom ik uitviel. Toen zei ik tegen haar dat mijn auto in de fik stond", lachte Verstappen na afloop van zijn zege in Japan tegen Viaplay. "Volgens mij is Kelly nu wel blij dat er niks gebeurd is, want anders had ze misschien gedacht dat het ongeluk bracht als ze mijn races bezoeken."

Max Verstappen en Penelope lijken het prima te kunnen vinden. © Getty Images

"Ik ben niet haar vader, dat is niet het doel’’, zei Verstappen onlangs over Penelope. "Het is erg belangrijk dat ze een goede relatie heeft met haar eigen vader, en die heeft ze.’’ Verstappen brengt wel veel tijd met haar door. "Ik zie haar elke dag als ik thuis ben. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ze is heel schattig."

Max Verstappen en Penelope. © Getty Images

WK-stand

Verstappen bouwde dankzij zijn zege in Japan zijn voorsprong in de WK-stand weer uit. Hij zag zijn teamgenoot Sergio Perez en de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc na zijn uitvalbeurt nog dichtbij komen, maar Verstappen zette ze allemaal weer op achterstand. Zijn Mexicaanse teamgenoot staat nu tweede op 13 punten achterstand van de Nederlander.