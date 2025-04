Problemen voor Max Verstappen na tweede vrije training in Bahrein: 'Werk aan de winkel voor Red Bull'

Max Verstappen moet weer hopen op een wonder bij de Grand Prix van Bahrein. Althans, zo lijkt het. Tijdens de tweede vrije training kwamen hij en teamgenoot Yuki Tsunoda er amper aan te pas. Verstappen werd zevende, zelfs achter Racing Bulls-coureur Isack Hadjar. "Werk aan de winkel", constateerde Viaplay-commentator Nelson Valkenburg.

Verstappen ontbrak in de eerste vrije training, toen zat de Japanner Ayumu Iwasa in zijn auto. De jongeling werd negentiende op ruim twee seconden van 'winnaar' Lando Norris. Ook bij VT2 was het verschil tussen het dominerende McLaren en Red Bull groot. Oscar Piastri was de snelste, voor teamgenoot Norris. George Russell werd derde in zijn Mercedes op een halve seconde.

Max Verstappen moet op zijn hoede zijn voor ingrijpende upgrades van rivalen in Bahrein In Bahrein krijgt Max Verstappen niet alleen de hitte van de woestijn om mee te dealen, maar ook een groeiend aantal upgrades van zijn grootste concurrenten. Ferrari, McLaren en Red Bull zelf komen met opvallende wijzigingen aan hun bolides. Een teken dat de jacht op de wereldtitel serieus is geopend.

Piastri was met 1.30,505 het snelst. Zijn teamgenoot Norris zat daar 0,154 seconde achter. Verstappen gaf 0,825 seconde toe op de Australische McLaren-coureur. Ook Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Hadjar van RB waren sneller dan de Nederlander. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda reed de achttiende tijd.

Herhaling van Japan?

Verstappen komt uit een winnend weekend. De Nederlander verbaasde vorige week bij de Grand Prix van Japan met pole position én de overwinning. Dat had niemand durven dromen op de vrijdag, toen de Red Bull nauwelijks vooruitkwam. Bij de renstal zullen ze hopen dat de monteurs van vrijdag op zaterdag weer zulk werk kunnen leveren.

Rivaal Max Verstappen spreekt zich uit na torenhoge boete in Formule 1 Een boete van 20.000 euro voor vijf seconden vertraging vanwege een toiletbezoek: Carlos Sainz kreeg het aan de stok met de FIA na de Grand Prix van Japan. George Russell, voorzitter van de GPDA (Grand Prix Drivers’ Association, de belangenvereniging van F1-coureurs), neemt het nu op voor zijn collega en roept op tot betere communicatie en realistischere regels in de Formule 1.

Spannende tijden buiten de baan

Verstappen hoopt dit jaar voor de vijfde keer op rij wereldkampioen te worden. De Nederlander staat ondanks alle problemen met zijn RB21 maar één puntje achter Norris in het rijderskampioenschap. Ook buiten de baan is het spannend voor Verstappen, aangezien zijn vriendin Kelly Piquet in de laatste fase van haar zwangerschap zit.

Verwachte geboortedatum van eerste kindje Max Verstappen en hoogzwangere vriendin Kelly Piquet onthuld Het is een enerverende periode voor Max Verstappen. Zijn vriendin Kelly Piquet is hoogzwanger, en dat midden in het Formule 1-seizoen. Inmiddels is bekend wanneer de baby wordt verwacht. Daarmee komt er ook een antwoord op de vraag of de Nederlander dan wel of niet een race moet missen.

Toch hoeft Verstappen waarschijnlijk geen race te missen, weet Red Bull-adviseur Helmut Marko. "De uitgerekende datum valt niet samen met een van Max zijn raceverplichtingen", vertelde de Oostenrijker.