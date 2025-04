Max Verstappen moet op zijn hoede zijn voor ingrijpende upgrades van rivalen in Bahrein

In Bahrein krijgt Max Verstappen niet alleen de hitte van de woestijn om mee te dealen, maar ook een groeiend aantal upgrades van zijn grootste concurrenten. Ferrari, McLaren en Red Bull zelf komen met opvallende wijzigingen aan hun bolides. Een teken dat de jacht op de wereldtitel serieus is geopend.

Ferrari heeft het grootste upgradepakket van het seizoen tot nu toe aangekondigd, zo schrijft het goed geïnformeerde Motorsport.com. De Italianen voeren ingrijpende veranderingen door aan de SF-25, waaronder een nieuwe vloer, aangepaste diffuser en een verbeterde achtervleugel.

De updates zijn bedoeld om de hardnekkige instabiliteit aan de achterkant van de auto op te lossen, die sinds de wintertests voor problemen zorgt. Volgens het team zijn de aanpassingen ontworpen om de algehele prestaties structureel te verbeteren. Niet alleen in Bahrein, maar ook voor de races daarna.

Belangrijke upgrades in Bahrein

Red Bull blijft, ondanks het ijzersterke optreden van Verstappen, eveneens sleutelen. In Bahrein verschijnen ze met een vernieuwde voorvleugel en aangepaste koelopeningen op de motorkap. Daarmee probeert het team de balans en koeling onder warme omstandigheden verder te optimaliseren. McLaren, momenteel verrassend leider in het constructeurskampioenschap, kiest opnieuw voor een meer geleidelijke aanpak en introduceert een nieuwe luchtinlaat bij de voorremmen.

Ferrari grijpt deze race bovendien aan als een kantelpunt. Met slechts 35 punten na drie races, mede door diskwalificaties in China, staat het team op een teleurstellende vierde plaats. De updates in Bahrein zijn dan ook cruciaal om aansluiting te vinden bij de top. In 2022 won Ferrari nog op dit circuit, maar dat competitieve niveau is sindsdien vaak buiten bereik gebleven.

Geeft de concurrentie Max Verstappen het nakijken?

Verstappen heeft de afgelopen twee edities van de Grand Prix van Bahrein gewonnen, maar dit jaar is de situatie anders. Zijn rivalen laten zich niet zomaar afschudden en komen met aanzienlijke upgrades. Bovendien kan Verstappen in Bahrein niet rekenen op de regenachtige omstandigheden die hem dit seizoen eerder geholpen hebben het verschil te maken. Of de nieuwe onderdelen daadwerkelijk het verschil maken, zal blijken wanneer de race in de woestijn van start gaat.