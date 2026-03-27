Fernando Alonso miste de eerste vrije training in Japan vanwege een zeer mooie reden. De Spaanse veteraan is onlangs namelijk voor het eerst vader geworden. Daarna is hij razendsnel naar Japan afgereisd om alsnog op tijd te zijn voor de Grand Prix op Suzuka.

Aangezien Fernando Alonso nooit al te veel vertelt over zijn persoonlijke leven, was het eerst nog maar de vraag waarom hij pas later aankwam in Japan. Uiteindelijk bleek zijn partner, de Spaanse sportjournaliste Melissa Jiménez, te zijn bevallen van hun eerste kind samen. Nog half op die roze wolk vertrok de Spaanse racelegende halsoverkop naar het circuit van Suzuka.

Jetlag

"Het gaat goed met me", vertelde Alonso na afloop van de tweede vrije training bij het Spaanse DAZN. "Ik heb alleen een beetje last van een jetlag, omdat ik pas vanmorgen ben geland. Over een paar uur ga ik slapen. Ik heb de hele Europese nacht overgeslagen."

De 44-jarige Alonso wilde natuurlijk maar wat graag aanwezig zijn bij de geboorte van zijn eerste kind. Zijn vrouw heeft wel al kinderen uit een eerdere relatie met voetballer Marc Barta. "Thuis gaat gelukkig alles goed, zowel met de moeder als met de baby", lichtte Alonso toe over de situatie van zijn gezinnetje. "Ik ben heel blij. Het is een geweldig en bijzonder moment." Het geslacht van de kleine Alonso is niet bekend gemaakt.

Slechte training

Of het aan zijn gebrek aan slaap ligt, of wellicht aan het heerlijke gevoel waar Alonso zich momenteel in bevindt, zijn prestaties in Japan waren niet geweldig. Op het circuit van Suzuka kwam de ervaren coureur slechts tot de negentiende tijd in de tweede vrije training. Daarmee hield hij slechts drie concurrenten onder zich.

Dit seizoen is het sowieso kommer en kwel voor Alonso en zijn ploeg Aston Martin. De coureur uit Oviedo finishte zowel in Australië als in China niet. Daardoor staat hij nog puntloos onderaan. In Japan hoopt Alonso in ieder geval over de streep te komen, zonder al te veel kleerscheuren.

Jak Crawford

Het ontbreken van Alonso tijdens de eerste training was voor zowel de rijder zelf als zijn team iets goeds. De Spanjaard mocht de geboorte van zijn eerste kind meemaken, terwijl het Aston Martin de gelegenheid gaf om rookie Jak Crawford voor het eerst één van zijn verplichte tests te laten rijden. De Amerikaanse jongeling eindigde in de eerste vrije training als laatste.