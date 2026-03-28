Van Max Verstappen is het inmiddels bekend dat hij geen fan is van de nieuwe regels in de Formule 1. Maar nu heeft ook Charles Leclerc zich uitgesproken tegen weer een nieuwe wijziging, nu binnen de kwalificatie. De Monegask is totaal niet tevreden en noemt het zelfs "een grote grap".

Autosportfederatie FIA dacht de coureurs, die toch al veel te morren hebben, tegemoet te komen met een regelwijziging. Door een kleine aanpassing te doen in de hoeveelheid energie die gebruikt mag worden, een verlgaging van 9 naar 8 megajoule, hoopte de FIA dat de rijders weer meer op de limiet konden rijden. Niets was echter minder waar.

Ultiem rondje

Het circuit van Suzuka stond er normaal gesproken om bekend dat het een ideaal circuit was voor een ultiem rondje in de Formule 1. Verschillende bochten werden in het verleden op het heetst van de snede aangevolgen, wat tot veel spektakel leidde. Dat is dit jaar, zowel bij de vrije trainingen als nu dus bij de kwalificatie, zeker niet het geval.

'Grote grap'

En dat leidde tot een gefrustreerde Charles Leclerc. De coureur van Ferrari kwam uiteindelijk tot de vierde tijd, en was na afloop alles behalve blij. "Ik kan echt helemaal niks met de kwalificatie", aldus een geïrriteerde Leclerc over de boordradio. "Het is verdomme één grote grap. Ik ga sneller door de bochten, ga vroeger op het gas om vervolgens alles weer te verliezen op de rechte stukken. Het is absurd."

Ook voor de camera's na afloop liet de 28-jarige Leclerc optekenen de nieuwe regelwijziging niks te vinden. "Op de limiet rijden betaalt zich niet meer uit", vertelde hij daarover na afloop. "Als je andere dingen probeert, bijvoorbeeld in je laatste ronde van Q3 net even wat harder door de bocht, past het systeem zich aan en verlies je meer tijd op de rechte stukken. Dat is hoe het tegenwoordig werkt en dat is enorm frustrerend."

Max Verstappen

De kritiek van Leclerc lijkt verdacht veel op die van zijn eeuwige rivaal Max Verstappen, die zich al meermaals uitsprak tegen de nieuwe reglementen die dit seizoen gelden. De Nederlander noemde het 'Formule 1-onwaardig' en 'een soort Mario Kart'. De Monegaskische coureur lijkt hem daarin dus bij te vallen.

Kwalificatie

De kwalificatie was andermaal het domein voor Mercedes. De jonge Kimi Antonelli veroverde pole position op Suzuka. Zijn teamgenoot George Russel start naast hem, gevolgd door Oscar Piastri van McLaren en dus Leclerc. Verstappen kwam niet verder dan een elfde plaats.