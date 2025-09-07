Max Verstappen zorgde voor de nodige sensatie door zéér overtuigend de Grand Prix van Italië op zijn naam te schrijven. De Formule 1-coureur was dan ook door het dolle heen en vierde zijn overwinning uitbundig.

Verstappen was bang geen race meer te winnen dit seizoen, vertelde hij onlangs. De Red Bull van de Nederlander verloor continu van de McLaren, terwijl ook andere teams sneller leken. Hoe anders was dat dit weekend op Monza. De viervoudig wereldkampioen verraste zaterdag vriend en vijand door pole position te pakken én zorgde zondag voor een stunt door overtuigend de race te winnen.

Het was pas zijn derde overwinning van het seizoen. De afgelopen jaren won hij veel vaker en regelmatiger: tien keer in 2021, vijftien keer in 2022, negentien keer in 2023 en vorig seizoen negen keer. Verstappen pakte dit jaar de zege in Japan en eerder bij de GP van Emilia-Romagna (ook Italië).

Feestje met 82-jarige Helmut Marko

Dat hij nu weer eens won sinds 18 mei 2025, zorgde dan ook voor enorme vreugde. Na zijn overwinning op de Temple of Speed sprong Verstappen dan ook direct zijn team in de armen. De Red Bull-monteurs en adviseur Helmut Marko stonden klaar om hem op te vangen en het feestje met hem mee te vieren. Marko (82) deed het logischerwijs wat rustiger aan, maar kreeg nog wel een persoonlijke omhelsing.

Verstappen komt op deze manier uitstekend uit de zomerstop. Vorig weekend was hij kansloos tegen McLaren, maar werd hij dankzij het uitvallen van Lando Norris (McLaren) alsnog tweede achter Oscar Piastri. Dit weekend eindigde de Limburger dus voor beide rijders.

Grand Prix van Azerbeidzjan

Nu wacht hem een weekje rust, waarna de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Het stratencircuit van Baku bleek de afgelopen seizoenen lastig voor Verstappen. Hij won er pas één keer, terwijl zijn eerdere teamgenoot Sergio Pérez er tweemaal de sterkste was. De huidige WK-leider Piastri won er in 2024.