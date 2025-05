Realistische Max Verstappen overtreft eigen verwachtingen bij kwalificatie op Imola

Max Verstappen gaat zondag zonder al te veel spanning de eerste bocht in met Oscar Piastri, bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander eindigde bij de kwalificatie als tweede achter de Australiër, waarmee hij zijn eigen verwachtingen overtrof.

"We gaan ons best doen, ik maak me daar niet druk om. Je moet altijd proberen een goede start te hebben en dan zie ik het vanzelf wel. We weten natuurlijk dat zij (McLaren, red.) heel sterk zijn in de race, dus ik moet wel realistisch zijn", waren Verstappens woorden voor de camera van Viaplay.

Max Verstappen moet Oscar Piastri nípt voorlaten in chaotische kwalificatie voor GP Emilia-Romagna De twee beste coureurs van het moment starten zondag vanaf de eerste startrij bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. Max Verstappen staat naast Oscar Piastri op de voorste startij, alleen pole is voor de Australiër na een krankzinnige kwalificatie.

Matige tweede sector

Verstappen domineerde de eerste sector in de kwalificatie, maar worstelde daarna met zijn RB21. Het kostte hem pole. "Wij overhitten onze banden gewoon te veel. En op een C6 (de zachtst mogelijke band, red.) houdt dat ons een beetje tegen", analyseerde de Nederlander. Volgens Verstappen was die band 'te zacht' op Imola.

Max Verstappen bijt van zich af na door Mercedes verspreide 'leugens': 'Waarom zou ik dat doen?' Max Verstappen, of moeten we zeggen Franz Hermann, maakt de tongen los in de autosportwereld. Vorige week tijdens zijn vrije weekend dook de Nederlander onder een Duitse schuilnaam op in Duitsland om op de legendarische Nürburgring Nordschleife te rijden.

Op mediums leek Verstappen even snel. George Russell reed zelfs op de gele band de kwalificatie. Dat was voor Verstappen geen optie. "We moeten aan morgen denken. Het is fijn om op pole te staan, maar de laatste keer heb ik er niet heel veel aan gehad. We moeten gewoon zorgen dat we morgen de beste race rijden."

Crash Tsunoda

De kwalificatie duurde ruim anderhalf uur, door meerdere rode vlaggen. De grootste crash kwam van Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda. Hij verloor de controle over zijn Red Bull en vloog zelfs over de kop. Gelukkig bleef hij ongedeerd.

Halo redt leven van teamgenoot Max Verstappen; Yuki Tsunoda gaat over de kop bij kwalificatie Emilia-Romagna Yuki Tsunoda mag blij zijn dat hij nog leeft na zijn enorme crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Japanse ploeggenoot van Max Verstappen ging een keer over de kop nadat hij in de bandenstapel belandde. Wat als er geen halo was geweest... "Dit is zó hard gegaan", constateerden ze bij Viaplay.

"Ik zag eerst alleen dat de auto in de muur stond, dat was een enorme klapper. Veel schade, maar het belangrijkste is dat hij oké is", stelde Verstappen.

GP van Emilia-Romagna

Zondagmiddag om 16.00 uur gaan de lampen uit. Verstappen kan wel weer een overwinning gebruiken, aangezien het gat met McLaren al enorm is. Piastri heeft 131 punten, terwijl Lando Norris op 115 staat. De regerend wereldkampioen staat derde met 99 punten.