Max Verstappen verloor na de Grand Prix van Oostenrijk de WK-leiders verder uit zicht. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 staat derde in het klassement én viel uit in Oostenrijk, wat de speculaties over zijn toekomst weer aanwakkerde.

Verstappen staat 61 punten achter op WK-leider Oscar Piastri in het klassement, en Red Bull staat 4e bij de constructeurs. Maar volgens Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko is dat geen reden voor Max om het team vroegtijdig te verlaten.

De uitvalbeurt van Max in Oostenrijk afgelopen zondag en de 16e plaats van Yuki Tsunoda maakten een einde aan Red Bulls reeks van 77 opeenvolgende races in de punten. De laatste overwinning van Verstappen is alweer vijf races geleden - een lange periode voor de maatstaven van de wereldkampioen.

Clausules in het contract

Max heeft een contract bij Red Bull tot eind 2028, maar Dr. Marko heeft al toegegeven dat er clausules in zijn contract staan die een vroegtijdig vertrek mogelijk maken, zelfs aan het einde van dit seizoen. Ondanks dat Red Bull-teambaas Christian Horner al meerdere keren dit seizoen heeft verklaard dat Max zeker ook volgend jaar bij het team blijft.

"Ik neem aan dat mensen de gebeurtenissen in Oostenrijk zullen aangrijpen voor nieuwe speculaties," legt Dr. Marko uit bij Sky Sports. "Maar Verstappen heeft een contract tot eind 2028. Zoals bij alle topcoureurs bevat zijn contract clausules gerelateerd aan zijn prestaties, maar gezien de huidige stand van zaken is er geen enkele reden waarom hij zijn contract niet zou uitdienen."

'Kan ik me niet herinneren'

"Ik kan me niet direct herinneren wat er precies in de clausules van Max' contract staat", gaat Marko verder. "Maar ik ben ervan overtuigd dat er op dit moment geen reden is om ons zorgen te maken dat hij zal vertrekken."