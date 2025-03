'Red Bull neemt keihard besluit: teamgenoot Max Verstappen moet al na twee races het veld ruimen'

Max Verstappen gaat al na twee races in 2025 een nieuwe teamgenoot krijgen. Red Bull heeft volgens De Telegraaf besloten om Liam Lawson al heel snel aan de kant te schuiven. Het Formule 1-team zou Yuki Tsunoda aan gaan wijzen als vervanger van de Nieuw-Zeelander.

Liefst vier jaar op rij werd Verstappen wereldkampioen bij de coureurs. Het zorgde ervoor dat Red Bull de auto meer en meer op hem afstelde. De Nederlander heeft een enigszins unieke rijstijl, waarbij hij vroeg remt en in de bocht alweer snel op zijn gas gaat. Dat resulteert erin dat de bolide zéér precies bestuurd moet worden.

Waarom de coureurs naast Max Verstappen zoveel moeite hebben met de besturing van de Red Bull Alex Albon, Pierre Gasly, Sergio Pérez en nu ook Liam Lawson: de tweede coureurs van Red Bull verbleken werkelijk naast Max Verstappen. Maar hoe komt het dat de viervoudig wereldkampioen zoveel sneller is dan zijn teamgenoten?

Wissel Lawson en Tsunoda

Het bleek een lastige opgave voor Lawson, maar hij was zeker niet de enige die het tempo niet aan kon. Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez kwamen ook nooit aan de tijden van Verstappen. De Nederlander gelooft zelf dan ook dat Lawson harder zou rijden in een auto van Racing Bulls (het kleinere broertje van Red Bull) dan dat hij nu doet.

Dat mag hij nu laten zien, want de Nieuw-Zeelander wordt volgens De Telegraaf teruggezet naar dat team, terwijl Tsunoda promoveert naar Red Bull. De krant meldt dat Honda een financiële rol heeft gespeeld in de wissel. De motorleverancier is een Japans bedrijf. Red Bull zou het besluit later deze week bekend gaan maken.

Verguisde teamgenoot Max Verstappen krijgt steun na geruchten over toekomst: 'Dat is wel heel zuur' Het Formule 1-seizoen is pas twee races onderweg, maar voor de teamgenoot van Max Verstappen lijkt de druk nu al ondraaglijk. Liam Lawson presteert onder de maat en wordt steeds vaker genoemd als mogelijke afvaller bij Red Bull. Deze pijnlijke situatie wekt medelijden voor de 23-jarige Nieuw-Zeelander.

Volgend probleem voor Red Bull

De wissel is extra pijnlijk doordat Red Bull afgelopen winter de voorkeur gaf aan Lawson boven Tsunoda om Pérez te vervangen als tweede coureur bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander scoorde echter geen enkel punt in de eerste twee raceweekenden en moet nu dus al het veld ruimen voor de Japanner. Tsunoda gaat een bijzonder debuut bij Red Bull tegemoet, want hij zal volgende week in eigen land voor het eerst achter het stuur kruipen bij de GP van Japan.

Dit is Liam Lawson: ouders verkochten huis voor toekomst van nieuwe teamgenoot van Max Verstappen Liam Lawson is de vijfde teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na vier jaar van een wisselende samenwerking tussen Verstappen en Sergio Pérez krijgt de 22-jarige Nieuw-Zeelander nu de kans. Maar wie is Lawson precies, en hoe is hij in het zitje naast Verstappen in de Formule 1 terechtgekomen?

Het team moet hopen dat de Japanner wel gemaakt is voor het unieke besturingssysteem, anders volgt er een volgend probleem. Want wat doet Red Bull dan? Het team is momenteel minder snel dan McLaren en vermoedelijk ook dan Ferrari en Mercedes. Gaat de renstal uit Milton Keynes - als Tsunoda er ook niet aan te pas komt - voor een auto die wél door twee rijders te besturen is, of blijft Verstappen de voorkeur krijgen?

Razendsnel 'ontslag'

Voor Lawson blijft het zuur. Na elf races in de Formule 1 - verdeeld over twee seizoenen - werd hij al gepromoveerd naar het grote Red Bull, maar nu moet hij toch weer een stap terug doen. En het kan altijd erger. Zo reed Ernst Loof in 1953 zijn eerste Grand Prix, in Duitsland, maar hij viel uit en kwam vervolgens nooit meer in actie in de F1.

Vriendin van Cristiano Ronaldo steelt de show bij Formule E-race met Nyck de Vries Georgina Rodriguez was afgelopen weekend aanwezig bij de Formule E-races in Saoedi-Arabië. De vriendin van Cristiano Ronaldo bezocht verschillende pitboxen en mocht aan het einde van de race op zondag met de geblokte vlag zwaaien. Er deden twee Nederlanders mee aan de grand prix.

Nyck de Vries

De meest recente Nederlander in de Formule 1 - naast Verstappen - kende ook een vreemd, kort seizoen. Nyck de Vries maakte in 2022 zijn debuut voor Williams als invaller en reed de witte auto meteen naar P9 in Italië. Een zeer knappe prestatie, omdat het Engelse team dat jaar amper punten pakte.

Het leverde hem in 2023 een plekje op bij Alpha Tauri (de voorloper van Racing Bulls), maar daar kon hij de verwachtingen opeens niet meer waarmaken. Na tien races zonder punten besloot de renstal de voormalig wereldkampioen in de Formule 2 en Formule E te ontslaan.