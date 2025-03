Waarom de coureurs naast Max Verstappen zoveel moeite hebben met de besturing van de Red Bull

Alex Albon, Pierre Gasly, Sergio Pérez en nu ook Liam Lawson: de tweede coureurs van Red Bull verbleken werkelijk naast Max Verstappen. Maar hoe komt het dat de viervoudig wereldkampioen zoveel sneller is dan zijn teamgenoten?

Lawson is enorm zwak aan het seizoen begonnen: driemaal kwam hij niet uit Q1 en driemaal eindigde de Nieuw-Zeelander ver buiten de punten in de (sprint)races. Het lijkt - na alle eerdere problemen bij andere coureurs - het bewijs dat de Red Bull volledig is afgestemd op de behoeften van Verstappen.

Dat komt door de zeer specifieke rijstijl van de Nederlander. Hij remt vroeg in de bochten, wat voor onderstuur zorgt. Dat compenseert hij met de sterke voorkant van de Red Bull, waardoor de auto zichzelf balanceert. Het voordeel voor Verstappen is dat hij een hogere minimumsnelheid kan aanhouden en ook nog eens zeer precies en vloeiend door de bochten gaat.

Red Bull kiest voor Verstappen

Omdat Verstappen de afgelopen vier jaar wereldkampioen is geworden, is het niet gek dat die Red Bull zo is afgesteld. Het stelt hem bijna in staat om boven de auto uit te stijgen. Maar ja, zie het als tweede coureur maar eens na te doen. Bolides van andere Formule 1-teams zitten niet (of minder) zo in elkaar, waardoor het enorm lastig is voor Lawson om aan te passen.

Niet voor niks vertelde de Nieuw-Zeelander eerder al aan Verstappen dat de Red Bull véél moeilijker te besturen is. De Nederlander vertelde vervolgens aan de pers dat hij ervan overtuigd is dat Lawson in de Racing Bulls harder zou gaan dan in de huidige auto.

Onvrede bij Red Bull

Door het niveauverschil ontstaat er wel onvrede bij de grote bazen. Sterker nog: het management heeft er steeds minder moeite mee om van coureur te wisselen, in de hoop dat de volgende wel overweg kan met de 'Verstappen-auto'. Lawson zou zomaar eens de volgende kunnen zijn: de geruchten dat Yuki Tsunoda zijn plek inneemt voor de Grand Prix van Japan worden steeds luidruchtiger.

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher zegt zelfs zeker te weten dat de twee van zitje wisselen. Er is ook nog een mogelijkheid dat Tsunoda doorschuift en Franco Colapinto (reservecoureur bij Alpine) op huurbasis naar Racing Bulls komt.