Red Bull Racing blundert opzichtig tijdens GP van Brazilië

Red Bull Racing rijdt tijdens de GP van Brazilië twee verschillende races. Met Max Verstappen gaat het voortvarend in de inhaalrace die de Nederlander als een expert aanvliegt. Maar met teamgenoot Yuki Tsunoda blundert Red Bull opzichtig.

Allereerst was het de schuld van Tsunoda zelf dat hij een dramatisch raceweekend in Brazilië beleefde. Hij kwalificeerde vrijwel achteraan, maar zag zijn teamgenoot tot zijn verrassing achter hem starten. Dat kwam door de vele onderdelenwissels in en op de auto van de Nederlander. Maar tijdens de race waren de rollen al heel snel omgedraaid. Verstappen haalde de ene na de andere coureur in en bevond zich binnen de kortste keren in de top vier van de race. Tsunoda vergooide zijn laatste kans op een goed resultaat meteen.

Botsing levert straf op

De Japanner kwam in de chaos van de eerste ronde in contact met een andere coureur en kreeg daar een tijdstraf voor van tien seconden, vanwege het 'veroorzaken van een botsing'. Hij en het team accepteerden die straf, maar bij het inlossen ging het helemaal mis. Tsunoda kwam naar binnen voor een pitstop, waarin hij meteen zijn straf wilde wegpoetsen. De regels schrijven voor dat niemand van het team dan tien seconden lang de auto mag aanraken. Dat gebeurde schijnbaar wel, waardoor het uitdraaide op een blunder.

Onnodig lang stilstaan

Omdat de inwisseling van de straf fout verliep, stond Tsunoda onnodig lang stil en dus uiteindelijk voor niks. Hij moet gedurende de race nóg een keer naar binnen om die tien seconden straf alsnog in te wisselen. De Japanse teamgenoot van Verstappen reed al een kansloze race, maar finisht de race op deze manier 'gisteren', zoals de Viaplay-commentatoren het gekscherend zeiden bij de bekendmaking dat Tsunoda nog een keer tien seconden moest wachten.

Meer straffen en uitvallers

Naast Tsunoda kregen ook Oscar Piastri (McLaren, tien seconden) en Lewis Hamilton (Ferrari, vijf seconden) straffen voor het veroorzaken van een botsing. Charles Leclerc (Ferrari) en thuisrijder Gabriel Bortoleto vielen jammerlijk in de eerste rondes al uit. Voor publiekslieveling Hamilton duurde de race ook maar 39 rondes.