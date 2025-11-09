Een ongelofelijk drama in de Formule 1: thuisrijder Gabriel Bortoleto had enorm veel zin om voor eigen fans te racen, maar moest al na een half rondje de strijd staken. De jonge Braziliaan van Stake Sauber kwam in de knel met Lance Stroll, verloor de macht over het stuur en belandde in de bandenstapel.

De klap van Bortoleto was niet hard, maar wel hard genoeg om de eerste uitvaller van de GP van Brazilië te zijn. Een ongekende deceptie voor hem en zijn familie in de pitbox. Daar waren zijn moeder en zijn vriendin Isabella Bernadini zichtbaar teleurgesteld met de vroege uitvalbeurt. Zij zagen ook dat hun geliefde niet verder kon. De Braziliaanse rookie probeerde nog uit de bandenstapel te sturen, maar de schade aan de auto was te groot om verder te racen. Bortoleto was eerder in het weekend ook al keihard gecrasht tijdens de sprintrace.

Lewis Hamilton

Door zijn moeilijk benaderbare positie op het circuit moest de safety car naar buiten om de resterende coureurs rustig over het asfalt en langs de plek des onheils te leiden. In de rustige rondjes moest tot overmaat van ramp ook publiekslieveling Lewis Hamilton naar binnen. Hij was in de eerste ronde tweemaal geraakt: een keer door Fernando Alonso en de tweede keer door Pierre Gasly. Die tweede tik was dusdanig heftig, dat een stuk van de voorvleugel onder de auto van Hamilton terechtkwam. Hij had zoveel schade dat de Brit kansloos achteraan reed en er na 39 rondes de brui aan gaf.

Nog een crash

De incidenten waren koren op de molen voor Max Verstappen. De Nederlander moest vanuit de pitstraat starten en zag voor hem dus alle chaos zich ontvouwen. Bij de herstart reed hij al op plek zestien en was er meteen weer een ongelukje. Oscar Piastri probeerde zijn teamgenoot Lando Norris aan te vallen vooraan de race, maar veroorzaakte een crash tussen Kimi Antonelli (Mercedes) en Charles Leclerc (Ferrari). Ook de Monegask moest het bekopen met schade. Zijn voorwiel was lek en vloog zelfs van de auto en dus viel Leclerc uit. Er kwam een virtual safety car.

Lekke band Max Verstappen

Verstappen maakte daar ook weer gebruik van door van banden te wisselen. Hij had een lekke harde band te pakken en moest naar binnen om nieuwe mediums onder zijn auto te krijgen. Hij gaf zodoende zijn gewonnen dertiende plaats op en moest weer van achteren racen. Dat was geen probleem voor 'm, want hij kreeg het podium al in het vizier en zag concurrent Piastri achter hem rondrijden met een hoop frustraties.