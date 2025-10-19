Max Verstappen heeft opeens het idee dat er weer kansen zijn voor het wereldkampioenschap. De Nederlander won zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten en dat zorgde bij ongeloof bij zijn eigen team.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies overlaadde Verstappen met lof na zijn overwinning in de Grand Prix van de VS, waardoor hij tot op 40 punten van leider Oscar Piastri kwam.

"Max rijdt op een ongelooflijk niveau. We moeten toegeven dat we getuige zijn van iets buitengewoons en deze verandering in prestaties is het resultaat van de inspanningen van het hele team," legde Mekies uit.

'Leren van dit weekend'

"Ons team weet wat het moet doen, iedereen houdt van racen, we nemen risico's, blijven gefocust en gaan om met de druk. We zullen alles leren van dit weekend en proberen de beste auto voor Mexico te maken. Laten we zien wat daar gebeurt."

Max Verstappen

Ook Verstappen vond het een ongelofelijk weekend. De viervoudig wereldkampioen ziet kansen op een vijfde wereldtitel. "We moeten voor dit soort weekenden blijven zorgen. Het wordt heel spannend tot de laatste race", zei hij in het interview na afloop van de race.

Verstappen vond het geen eenvoudige zege en zei dat de verschillen ook niet groot waren. "Ik wist dat het vandaag niet makkelijk zou worden, want het verschil in snelheid tussen Norris en mij was klein. In het eerste deel maakten we het verschil. Het was daarnaast echt belangrijk om de banden te sparen waar het kon."

WK-stand Formule 1

In de wereldtitelstrijd liep Verstappen door de GP-zege en de zege in de sprintrace van zaterdag flink in op de Australische klassementsleider Oscar Piastri van McLaren en diens Britse teamgenoot Lando Norris. Verstappen heeft 40 punten minder dan Piastri en 26 minder dan Norris. Er volgen nog vijf races.