Lando Norris heeft nog altijd alle vertrouwen in een goed seizoen van McLaren. Het team van de regerend wereldkampioen kent een slechte start van het nieuwe seizoen, maar de Brit wil dat zijn fans het vertrouwen in hem houden.

Norris gelooft dat McLaren dit jaar nog de beste auto van alle teams in de Formule 1 kan bouwen. Dat zei de regerend wereldkampioen tijdens een persconferentie voorafgaand aan de Grote Prijs van Japan. "We moeten geduld hebben, maar ik heb veel vertrouwen in het team. Onze auto heeft veel potentie."

McLaren beleeft een moeizame start van het seizoen, een gevolg van de nieuwe technische regels. Norris en teamgenoot Oscar Piastri konden door problemen met de batterij allebei niet van start in de Grote Prijs van China. "Dat was pijnlijk, vooral ook omdat we er helemaal geen controle over hadden. Het was voor het hele team een zware klap, maar tegelijkertijd leren we ervan. McLaren is in staat de auto zodanig te verbeteren dat we dit jaar weer races gaan winnen", aldus Norris.

De Britse coureur refereerde aan het seizoen 2024. "Ik weet niet meer precies hoeveel punten we achterstonden op Mercedes, Red Bull en Ferrari, maar ik denk dat het meer dan 150 punten waren. Toch slaagden we erin terug te komen en het constructeurskampioenschap te winnen."

Max Verstappen

Ook Max Verstappen kende niet de start van het seizoen die hij gehoopt had. De Nederlander heeft ook last van de nieuwe regels en kon zijn bij de GP's van Australië en China niet mengen in de strijd om de eindzege. Verstappen eindigde in Australië als zesde, maar in Shanghai kwam hij niet verder dan de zestiende plaats. Dit zorgt voor frustratie bij de Nederlander richting de GP van Japan die aankomend weekend op het programma staat.

Mercedes is de ploeg die het best aan het seizoen is gestart. In Australië pakte eerste coureur George Russell de eindzege en in Shanghai was Kimi Antonelli voor het eerst in zijn carrière de snelste tijdens een F1 GP.