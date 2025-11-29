De GP van Qatar is voor Max Verstappen niet zo lekker begonnen als hij gehoopt had. Tijdens de sprintrace moet hij vanaf P6 starten en zijn laatste strohalm in de strijd om de WK-titel pakken. Ondanks dat de Nederlander 24 punten achter staat op Lando Norris en ook McLaren-teamgenoot Oscar Piastri nog niet is uitgeschakeld, is er maar één iemand die de titel verdient: Verstappen.

Dat vindt ex-coureur en analist Christijan Albers in zijn column in De Telegraaf. Volgens de Formule 1-specialist, die ook regelmatig bij Viaplay aanschuift om zijn mening te verkondigen, is het wel duidelijk dat Verstappen de titel het meest verdient. "McLaren als team – en dus ook hun twee coureurs – is erg wisselvallig geweest. En dat is ook de reden dat Verstappen er nu nog bij staat. Omdat hij dé constante factor is, altijd op de limiet rijdt en er nooit overheen gaat. Als hij die capaciteiten niet zou hebben, zouden hij en Red Bull deze uitgangspositie niet hebben. Ik neem toch ook aan dat iedereen nu wel begrijpt waarom Verstappen zo’n gigantisch salaris opstrijkt."

'Max Verstappen is een garantie'

Volgens Albers maakt Verstappen altijd en overal het verschil. "Je kan als team nog zoveel topmensen aantrekken en nog zo’n goede auto bouwen, maar een coureur als Verstappen maakt je twee of drie tienden van een seconde sneller. Dat is een garantie die je aankoopt, een garantie van een coureur die constant presteert." Albers ziet dat McLaren de grootste moeite heeft om met Norris en Piastri de titel over de streep te trekken. Hij wil het team 'niet volledig afbranden', maar constateert simpelweg dat McLaren als team gewoonweg teveel laat liggen.

'Risico's durft McLaren niet meer te nemen'

"Strategisch rammelt het af en toe aan alle kanten. En ook de communicatie richting de buitenwacht laat te wensen over en creëert juist onrust, net als de interne communicatie tijdens races. Die factoren zijn niet van hetzelfde niveau als de auto zelf. Ze zullen neem ik aan wel geleerd hebben van de diskwalificatie in Las Vegas." Daar was sprake van een te dunne bodemplaat bij de McLarens. "Risico’s zal McLaren op dat vlak niet meer durven nemen. Zo zie je maar hoe snel het kan omdraaien. In Qatar en volgende week in Abu Dhabi liggen er zeker kansen voor Verstappen en Red Bull. Maar dat ze überhaupt nog in deze situatie zitten, is volledig te danken aan één man. Verstappen dus."

Reageer en praat mee!